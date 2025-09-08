Болезнь, которая "съедает" виноград за один сезон: как распознать её по первым пятнам

Антракноз винограда — это одно из самых коварных заболеваний лозы, которое при отсутствии своевременной защиты способно за несколько сезонов сильно ослабить куст и лишить садовода урожая. Возбудитель отличается живучестью: он сохраняется на поражённых органах до пяти лет и способен образовывать десятки поколений спор за один сезон. Поэтому борьба с ним требует не разовой обработки, а системного подхода.

Как развивается болезнь

Споры грибка прорастают только в условиях капельной влаги. Уже при +10 °С они начинают активизироваться, а оптимум заражения приходится на +24…+25 °С. В прохладную весну инкубационный период может растянуться до 12 дней, тогда как летом первые признаки появляются всего за 3-5 дней после заражения. Именно поэтому сильные дожди или густая роса становятся идеальными условиями для вспышки болезни.

В первой половине вегетации поражаются молодые листья и побеги. К августу-сентябрю часто наблюдается вторая волна заражения, особенно если стоит дождливая погода. На листьях появляются тёмные угловатые пятна с каймой, которые со временем высыхают, образуя отверстия. Побеги покрываются вытянутыми коричнево-розовыми язвами, древесина под ними разрушается, рост останавливается. Соцветия буреют и сохнут, а ягоды покрываются вдавленными пятнами и опадают.

Профилактика и санитарные меры

Главное правило — уменьшить влажность внутри куста. Для этого лозу нужно регулярно проветривать: удалять лишние пасынки, вовремя проводить прищипку и подвязку. Осенью все больные части растения вырезают и сжигают, чтобы не оставлять грибку шансов на зимовку.

Немаловажна и реакция на повреждения. После града виноград особенно уязвим, поэтому обработку фунгицидом проводят как можно скорее, не дожидаясь первых признаков болезни.

Химическая защита

Эффективность борьбы напрямую зависит от сроков опрыскиваний. Ранняя весенняя обработка известково-серным отваром до распускания почек значительно снижает первичное заражение. В фазе 3-4 листьев применяют 1-процентную бордоскую жидкость или другие медьсодержащие препараты. Дальнейшие опрыскивания проводят каждые 10-14 дней, чередуя контактные и системные фунгициды.

Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе манкоцеба и каптана, которые используют и против чёрной пятнистости. Дополнительно применяют фунгициды из группы триазолов: они обладают выраженным лечебным действием и помогают остановить развитие инфекции.

Что важно помнить виноградарю

Антракноз — не та болезнь, которую можно победить одной обработкой. Здесь важна стратегия: санитарные меры, регулярное проветривание кустов и грамотно выстроенный график фунгицидных опрыскиваний. Только комплексный подход позволит сохранить лозу здоровой и продлить её продуктивность.