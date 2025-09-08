Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноград
Виноград
© commons.wikimedia.org by Bauer Karl is licensed under CC BY 3.0 at
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:29

Болезнь, которая "съедает" виноград за один сезон: как распознать её по первым пятнам

Споры антракноза винограда сохраняются на лозе до пяти лет

Антракноз винограда — это одно из самых коварных заболеваний лозы, которое при отсутствии своевременной защиты способно за несколько сезонов сильно ослабить куст и лишить садовода урожая. Возбудитель отличается живучестью: он сохраняется на поражённых органах до пяти лет и способен образовывать десятки поколений спор за один сезон. Поэтому борьба с ним требует не разовой обработки, а системного подхода.

Как развивается болезнь

Споры грибка прорастают только в условиях капельной влаги. Уже при +10 °С они начинают активизироваться, а оптимум заражения приходится на +24…+25 °С. В прохладную весну инкубационный период может растянуться до 12 дней, тогда как летом первые признаки появляются всего за 3-5 дней после заражения. Именно поэтому сильные дожди или густая роса становятся идеальными условиями для вспышки болезни.

В первой половине вегетации поражаются молодые листья и побеги. К августу-сентябрю часто наблюдается вторая волна заражения, особенно если стоит дождливая погода. На листьях появляются тёмные угловатые пятна с каймой, которые со временем высыхают, образуя отверстия. Побеги покрываются вытянутыми коричнево-розовыми язвами, древесина под ними разрушается, рост останавливается. Соцветия буреют и сохнут, а ягоды покрываются вдавленными пятнами и опадают.

Профилактика и санитарные меры

Главное правило — уменьшить влажность внутри куста. Для этого лозу нужно регулярно проветривать: удалять лишние пасынки, вовремя проводить прищипку и подвязку. Осенью все больные части растения вырезают и сжигают, чтобы не оставлять грибку шансов на зимовку.

Немаловажна и реакция на повреждения. После града виноград особенно уязвим, поэтому обработку фунгицидом проводят как можно скорее, не дожидаясь первых признаков болезни.

Химическая защита

Эффективность борьбы напрямую зависит от сроков опрыскиваний. Ранняя весенняя обработка известково-серным отваром до распускания почек значительно снижает первичное заражение. В фазе 3-4 листьев применяют 1-процентную бордоскую жидкость или другие медьсодержащие препараты. Дальнейшие опрыскивания проводят каждые 10-14 дней, чередуя контактные и системные фунгициды.

Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе манкоцеба и каптана, которые используют и против чёрной пятнистости. Дополнительно применяют фунгициды из группы триазолов: они обладают выраженным лечебным действием и помогают остановить развитие инфекции.

Что важно помнить виноградарю

Антракноз — не та болезнь, которую можно победить одной обработкой. Здесь важна стратегия: санитарные меры, регулярное проветривание кустов и грамотно выстроенный график фунгицидных опрыскиваний. Только комплексный подход позволит сохранить лозу здоровой и продлить её продуктивность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тройная защита урожая: зачем садоводы развешивают жестяные банки на деревьях сегодня в 6:53

Прощайте, вредители и птицы: гениальный трюк с жестяными банками для защиты сада

Узнайте, зачем опытные садоводы развешивают жестяные банки на деревьях. Эффективный и бюджетный способ защиты урожая от птиц, грызунов и насекомых без химии!

Читать полностью » Ошибки при обработке деревянного забора снижают срок его службы сегодня в 2:14

Один промах — и забор сгниёт за сезон: ошибки, которых стоит избегать

Обработка деревянного забора может стать кошмаром, если забыть о трёх критических ошибках. Узнайте, как защитить свой труд и продлить жизнь забору.

Читать полностью » Урожай без химии: простые рецепты от вредителей, которые спасут ваш огород сегодня в 1:35

Забудьте про химикаты: эти народные методы — настоящий кошмар для огородных вредителей

Узнайте, как защитить свой огород от вредителей без использования химических препаратов. Эффективные народные методы борьбы с тлей, слизнями и колорадским жуком.

Читать полностью » Какие комнатные растения двигают листья днём и ночью: маранта, калатея, оксалис и строманта сегодня в 1:12

Цветы, которые шепчутся по ночам: мистический акцент для дома

Этой осенью сделайте свой дом более уютным с помощью 5 уникальных растений, которые движутся в зависимости от времени суток! Узнайте их секреты.

Читать полностью » Вредители испугаются: готовим настой из бархатцев – капуста будет здоровой сегодня в 0:35

Цветочный секрет богатого урожая: высаживаю бархатцы рядом с капустой – и вот что происходит

Узнайте, как защитить капусту от вредителей с помощью бархатцев. Экологичный способ, отпугивающий гусениц и привлекающий полезных насекомых. Схема посадки и рецепт натурального инсектицида.

Читать полностью » Какие растения подходят для букетов в Калининграде осенью: вереск, очиток, злаки и ягоды сегодня в 0:03

Вереск и облепиха вместо роз: чем удивляют "балтийские" композиции

Как создать идеальные осенние букеты в Калининградской области с учетом влажности и ветра? Узнайте о лучших растениях и хитростях флористов!

Читать полностью » Садоводам напомнили сроки внесения удобрений перед зимой вчера в 23:16

Осенняя ошибка с удобрениями может стоить саду урожая весной

Осенью растениям нужны не все удобрения, а только те, что укрепляют корни и повышают морозостойкость. Какие подкормки помогут, а какие навредят?

Читать полностью » Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области вчера в 22:12

Искусственный интеллект против дачников: как камеры находят нарушения автоматически

В Подмосковье земельные инспекторы вооружились искусственным интеллектом. Камеры на авто фиксируют нарушения, а система сразу формирует штрафы и уведомления.

Читать полностью »

Новости
Еда

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду
Спорт и фитнес

Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке
Культура и шоу-бизнес

Автоюрист предупредил о риске серьёзных поломок двигателя из-за некачественного топлива
Наука и технологии

Археологи Швейцарии нашли римский мост: как империя контролировала провинции
Дом

Умный дом и технологии, которые значительно упрощают повседневную жизнь
Туризм

Глэмпинги становятся популярной альтернативой традиционным отелям
Авто и мото

Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел
Туризм

Туристы выбирают фермерские туры вместо традиционного отдыха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet