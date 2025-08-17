Молодые лидеры Прибайкалья: кто получит миллионные гранты

43 участника международного молодежного форума "Байкал" стали обладателями грантов на общую сумму 14,5 млн рублей. Как сообщили в правительстве Иркутской области, 17 человек получили поддержку от федерального агентства "Росмолодежь" на сумму 7,5 млн рублей, еще 26 молодых активистов из разных городов и районов региона выиграли областной конкурс социально значимых проектов с призовым фондом 7 млн рублей.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что форум стал важной площадкой для определения перспективных направлений молодежной политики и интеграции идей молодых лидеров. По словам министра по молодежной политике Маргариты Цыгановой, рекордное количество поданных заявок — 489 проектов — свидетельствует о growing interest молодежи к социальным инициативам.

В этом году мероприятие объединило 600 участников из 46 регионов России и 15 зарубежных стран. Программа включала семь тематических направлений — от экологии до предпринимательства, а также образовательные мероприятия, ярмарку вакансий и выставку научных достижений.

Форум "Байкал" проводится с 2008 года при поддержке правительства Иркутской области и федеральных структур. За последние годы в регионе было реализовано молодежных инициатив на сумму свыше 100 млн рублей.