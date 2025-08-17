Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Пресс-служба курорта Роза Хутор by Илья Юфа
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:44

Молодые лидеры Прибайкалья: кто получит миллионные гранты

43 участника форума "Байкал" получат гранты на 14,5 млн рублей

43 участника международного молодежного форума "Байкал" стали обладателями грантов на общую сумму 14,5 млн рублей. Как сообщили в правительстве Иркутской области, 17 человек получили поддержку от федерального агентства "Росмолодежь" на сумму 7,5 млн рублей, еще 26 молодых активистов из разных городов и районов региона выиграли областной конкурс социально значимых проектов с призовым фондом 7 млн рублей.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что форум стал важной площадкой для определения перспективных направлений молодежной политики и интеграции идей молодых лидеров. По словам министра по молодежной политике Маргариты Цыгановой, рекордное количество поданных заявок — 489 проектов — свидетельствует о growing interest молодежи к социальным инициативам.

В этом году мероприятие объединило 600 участников из 46 регионов России и 15 зарубежных стран. Программа включала семь тематических направлений — от экологии до предпринимательства, а также образовательные мероприятия, ярмарку вакансий и выставку научных достижений.

Форум "Байкал" проводится с 2008 года при поддержке правительства Иркутской области и федеральных структур. За последние годы в регионе было реализовано молодежных инициатив на сумму свыше 100 млн рублей.

