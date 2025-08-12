Второй шанс для талантов: кто сможет учиться за счет города
Творчески одаренные выпускники школ, недобравшие несколько баллов для поступления на бюджетные места, теперь могут претендовать на гранты мэра Москвы. Программа поддержки предусматривает выделение 30 стипендий размером до 900 тысяч рублей в год для обучения в столичных творческих вузах.
Прием заявок продлится до 15 августа, а имена победителей станут известны 28 августа. Размер финансирования зависит от специальности: например, будущие хореографы смогут получить до 600 тысяч рублей ежегодно.
"Это возможность сохранить талантливых ребят в сфере искусства, — подчеркивает руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. — Многие вынуждены отказываться от мечты из-за высоких цен на коммерческое обучение".
Известные деятели культуры поддержали инициативу. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова отметила, что балет требует полной самоотдачи, и подобная поддержка может стать решающей для начинающих артистов. Скрипач Петр Лундстрем добавил, что программа особенно важна для тех, кто демонстрирует выдающиеся творческие способности, но испытывает трудности с общеобразовательными предметами.
Карьерные перспективы в культурной сфере остаются привлекательными: по данным центра "Профессии будущего", средние зарплаты варьируются от 80 до 300 тысяч рублей в зависимости от специализации. Эксперты советуют молодым специалистам развивать смежные навыки и осваивать цифровые технологии для успешной реализации в профессии.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через официальный портал мэрии, приложив портфолио творческих достижений. Программа охватывает широкий спектр направлений — от хореографии и музыки до дизайна и кинопроизводства.
