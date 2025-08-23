Пограничный кризис: 20-часовая очередь на границе с Грузией парализовала движение

На автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией сложилась критическая ситуация с многокилометровыми заторами. По последним данным, длина очереди из автомобилей, ожидающих въезда на территорию Российской Федерации, достигла пяти километров.

По информации издания SHOT, а также со слов очевидцев, находящихся в пробке, основная причина коллапта — крайне низкая пропускная способность грузинской стороны перехода. Сообщается, что в настоящее время функционируют лишь два окна для оформления документов, что приводит к экстремально медленному движению потока. Некоторые туристы утверждают, что время ожидания въезда в Россию достигает двадцати часов.

В качестве альтернативы долгому простаиванию в автомобиле пассажирам предлагается пройти паспортный контроль пешком, что позволяет существенно сэкономить время. При этом отмечается, что движение в обратном направлении — из России в Грузию — осуществляется в штатном режиме без каких-либо серьезных задержек.

Очевидцы также сообщают о попытках отдельных водителей сократить время ожидания за счет объезда очереди через специальные карманы, однако эта тактика не приносит желаемого результата, так как все они в конечном итоге вынуждены вливаться в общий поток. Ситуация продолжает оставаться напряженной, и точные сроки ликвидации затора пока не называются.