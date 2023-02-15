Полиция изъяла семь гранатометов у жителя села Нововасильевка Запорожской области. Об этом сообщает ГУМВД по региону.
"Полицейские Запорожской области провели обыск у жителя поселка Нововасильевка. В результате, в доме 30 летнего ранее судимого за хранение наркотиков гражданина, обнаружили и изъяли семь гранатометов", — сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА "Новости".
В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи разбираются, каким образом оружие попало в руки гражданина.
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