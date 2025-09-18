Все дороги ведут к "Грэмми": как диджей Иманбек снова оказался среди лучших в мире
Казахстанский диджей снова в списке претендентов на "Грэмми". История Иманбека Зейкенова стала настоящим феноменом для мировой сцены: еще несколько лет назад он работал на железной дороге, а сегодня его треки звучат в клубах и чартах разных стран. Вторая номинация на самую престижную музыкальную награду подтверждает, что его успех был не случайностью, а результатом таланта и настойчивости.
От железной дороги к мировой сцене
Имя Иманбек впервые прогремело в 2019 году, когда его ремикс на композицию Saint Jhn "Roses" за считаные недели стал вирусным. В 2021-м этот трек принес музыканту "Грэмми" в номинации "Лучший ремикс". Композиция собрала более 145 миллионов просмотров на YouTube и вошла в топ-5 американского чарта Billboard Hot 100.
Сегодня артист снова в центре внимания. Его совместная работа с аргентинской певицей Taichu номинирована в категории "Best Latin Electronic Music Performance". Для молодой звезды это вторая попытка завоевать статуэтку, и она символична: Иманбек сумел закрепиться в индустрии, где конкуренция особенно жесткая.
"Композиция Зейкенова с певицей Taichu поборется за премию в категории "Best Latin Electronic Music Performance"", — сообщили представители артиста "Газете.Ru".
С кем сотрудничал Иманбек
За несколько лет Зейкенов успел поработать с мировыми звездами: Usher, Wiz Khalifa, David Guetta, Rita Ora. Каждый такой проект открывал ему новые площадки и давал возможность почувствовать себя частью глобального музыкального сообщества.
Сравнение достижений
|Год
|Событие
|Результат
|2019
|Ремикс "Roses"
|Вирусный хит, TikTok-тренд
|2021
|"Грэмми" за лучший ремикс
|Первая статуэтка
|2022
|Анонс документального фильма
|Биография артиста на экране
|2023
|Совместная работа с Taichu
|Номинация на "Грэмми" в новой категории
А что если Иманбек снова выиграет?
Если он станет лауреатом второй раз, это укрепит позиции Казахстана на мировой музыкальной карте. Успех продюсера откроет дорогу другим музыкантам из региона и станет сигналом для лейблов: новые таланты могут появляться в самых неожиданных местах.
Мифы и правда
-
Миф: чтобы попасть на "Грэмми", нужен крупный лейбл.
-
Правда: успех "Roses" показал, что даже независимый продюсер может стать номинантом.
-
Миф: ремиксы всегда вторичны.
-
Правда: удачный ремикс может превзойти оригинал и сделать имя музыканту.
-
Миф: TikTok — несерьезная платформа для музыки.
-
Правда: именно там рождаются мировые хиты.
3 интересных факта
-
В 2021 году Иманбек записывал звук атома на Ленинградской АЭС для своего нового проекта.
-
Его автобиографический фильм "Imanbek — чужой среди своих" начинается с воспоминаний о детстве в Аксу.
-
Он стал первым казахстанским артистом, получившим "Грэмми".
Исторический контекст
-
1959: первая церемония "Грэмми".
-
2000-е: цифровая музыка открыла новые пути для независимых артистов.
-
2019: вирусные хиты из соцсетей впервые начали попадать в чарты Billboard.
-
2021: Иманбек стал частью этой истории, войдя в число лауреатов.
