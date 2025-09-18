Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Marcela Laskoski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:53

Все дороги ведут к "Грэмми": как диджей Иманбек снова оказался среди лучших в мире

Казахстанский диджей Иманбек номинирован на "Грэмми" во второй раз — "Газета.Ru"

Казахстанский диджей снова в списке претендентов на "Грэмми". История Иманбека Зейкенова стала настоящим феноменом для мировой сцены: еще несколько лет назад он работал на железной дороге, а сегодня его треки звучат в клубах и чартах разных стран. Вторая номинация на самую престижную музыкальную награду подтверждает, что его успех был не случайностью, а результатом таланта и настойчивости.

От железной дороги к мировой сцене

Имя Иманбек впервые прогремело в 2019 году, когда его ремикс на композицию Saint Jhn "Roses" за считаные недели стал вирусным. В 2021-м этот трек принес музыканту "Грэмми" в номинации "Лучший ремикс". Композиция собрала более 145 миллионов просмотров на YouTube и вошла в топ-5 американского чарта Billboard Hot 100.

Сегодня артист снова в центре внимания. Его совместная работа с аргентинской певицей Taichu номинирована в категории "Best Latin Electronic Music Performance". Для молодой звезды это вторая попытка завоевать статуэтку, и она символична: Иманбек сумел закрепиться в индустрии, где конкуренция особенно жесткая.

"Композиция Зейкенова с певицей Taichu поборется за премию в категории "Best Latin Electronic Music Performance"", — сообщили представители артиста "Газете.Ru".

С кем сотрудничал Иманбек

За несколько лет Зейкенов успел поработать с мировыми звездами: Usher, Wiz Khalifa, David Guetta, Rita Ora. Каждый такой проект открывал ему новые площадки и давал возможность почувствовать себя частью глобального музыкального сообщества.

Сравнение достижений

Год Событие Результат
2019 Ремикс "Roses" Вирусный хит, TikTok-тренд
2021 "Грэмми" за лучший ремикс Первая статуэтка
2022 Анонс документального фильма Биография артиста на экране
2023 Совместная работа с Taichu Номинация на "Грэмми" в новой категории

А что если Иманбек снова выиграет?

Если он станет лауреатом второй раз, это укрепит позиции Казахстана на мировой музыкальной карте. Успех продюсера откроет дорогу другим музыкантам из региона и станет сигналом для лейблов: новые таланты могут появляться в самых неожиданных местах.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы попасть на "Грэмми", нужен крупный лейбл.

  • Правда: успех "Roses" показал, что даже независимый продюсер может стать номинантом.

  • Миф: ремиксы всегда вторичны.

  • Правда: удачный ремикс может превзойти оригинал и сделать имя музыканту.

  • Миф: TikTok — несерьезная платформа для музыки.

  • Правда: именно там рождаются мировые хиты.

3 интересных факта

  1. В 2021 году Иманбек записывал звук атома на Ленинградской АЭС для своего нового проекта.

  2. Его автобиографический фильм "Imanbek — чужой среди своих" начинается с воспоминаний о детстве в Аксу.

  3. Он стал первым казахстанским артистом, получившим "Грэмми".

Исторический контекст

  • 1959: первая церемония "Грэмми".

  • 2000-е: цифровая музыка открыла новые пути для независимых артистов.

  • 2019: вирусные хиты из соцсетей впервые начали попадать в чарты Billboard.

  • 2021: Иманбек стал частью этой истории, войдя в число лауреатов.

