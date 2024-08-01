Совбез Израиля опасается угрозы терроризма со стороны Ирана и отговаривает граждан от полетов

Совет национальной безопасности Израиля вновь обратился к гражданам с рекомендацией тщательно взвесить необходимость планируемых поездок за границу в связи с потенциальными угрозами со стороны Ирана, а также организаций "Хезболла" и ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно информации Совбеза, существует риск нападения на израильтян, а также на дипломатические представительства и религиозные учреждения Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок. В связи с этим путешественникам рекомендуется избегать публичной демонстрации своей принадлежности к Израилю.

После гибели высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о высокой степени готовности страны к любым сценариям развития событий, как в оборонительном, так и в наступательном плане.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что смерть Хании не останется без ответа. По его словам, в настоящее время обсуждаются способы, с помощью которых Иран и его союзники намерены добиться возмездия.

Тысячи людей приняли участие в траурных мероприятиях в Бейруте, посвященных памяти Фуада Шукра. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, выступая на церемонии, заявил о возобновлении боевых действий у границы Ливана и Израиля 2 августа.

В связи с обострением ситуации, шесть авиакомпаний, включая Delta Air Lines, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India, а также частично FlyDubai, отменили рейсы в Израиль. В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве наблюдается скопление большого количества пассажиров, пытающихся вылететь или сдать билеты, опасаясь осложнений с возвращением домой.

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