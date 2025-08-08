Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка и собака едят из разных мисок
Кошка и собака едят из разных мисок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:10

Каша — не враг и не баловство: чем на самом деле полезны крупы в рационе собаки

Какие крупы можно собакам: выбираем правильно и без вреда

Здоровье собаки во многом зависит от того, что лежит в её миске. Сбалансированное питание — это не только мясо, но и правильные углеводы, источником которых выступают крупы. Однако не каждая каша одинаково полезна. Разберёмся, какие крупы действительно приносят пользу, как их правильно готовить и сколько можно давать.

Полезные крупы для собак

1. Гречка — королева собачьего рациона

Одна из самых безопасных и ценных круп. Гречка:

  • содержит калий, магний, железо;

  • улучшает работу нервной системы;

  • помогает контролировать вес.

Подходит для собак с чувствительным пищеварением или склонностью к ожирению.

2. Рис — лёгкий и питательный

Белый и бурый рис часто входят в состав ветеринарных диет. Он:

  • нормализует работу ЖКТ;

  • укрепляет сосуды и костную ткань;

  • не вызывает аллергии.

Отличный вариант при расстройствах пищеварения или в период восстановления.

3. Овсянка — мягкая помощь при запорах

Овсяная каша:

  • богата белком, клетчаткой и витаминами;

  • улучшает состояние шерсти и кожи;

  • помогает при запорах.

Однако давать её нужно в умеренных количествах, так как она может вызвать слабительный эффект.

4. Кукуруза — с осторожностью

Кукурузная крупа:

  • содержит клетчатку, витамины группы B, магний;

  • улучшает пищеварение и обмен веществ.

Перед включением в рацион убедитесь, что у питомца нет аллергии. Идеальна в сочетании с мясом.

5. Киноа — суперфуд для собак

Модная, но полезная крупа. Киноа:

  • гипоаллергенна;

  • содержит белок, кальций и антиоксиданты;

  • подходит для собак с чувствительным пищеварением.

Важно: вводить в рацион постепенно, не чаще 1–2 раз в неделю.

Как готовить кашу для собаки правильно

Вот несколько базовых правил:

  1. Варите крупу до полной готовности — это улучшает усвоение.

  2. Готовьте на воде или бульоне, а не на молоке — лактоза плохо переваривается собаками.

  3. Не добавляйте соль, сахар, специи — они вредны для питомца.

  4. Можно обогатить кашу: добавьте немного варёного мяса, рыбки, овощей или растительного масла (1 ч. ложка на порцию).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар рассказал о самых частых ошибках владельцев собак в уходе вчера в 21:07

Профилактика лучше лечения: тайные враги здоровья собак, о которых умалчивают их владельцы

Правильный уход, питание и регулярные визиты к ветеринару — главные составляющие долгой и счастливой жизни вашей собаки. Узнайте, какие ошибки вредят питомцу и как их избежать.

Читать полностью » Ветеринар рассказал, как долго взрослую собаку можно оставлять одну дома вчера в 20:28

Собака останется дома одна: как долго можно оставлять питомца в одиночестве без вреда

Как долго можно оставлять собаку одну дома и что делать, чтобы питомец не испытывал стресс? Разбираемся в правилах ухода и подготовке перед уходом.

Читать полностью » Монтерейский институт: климатические изменения влияют на пение синих китов вчера в 19:16

Синие киты резко замолчали — их главный секрет исчезновения песен раскрыт

Сокращение песен синих китов связано с исчезновением их главной пищи — криля — из-за беспрецедентной жары в Тихом океане. Что грозит морским гигантам дальше?

Читать полностью » Неправильное использование сухого корма становится ловушкой для здоровья вашей кошки вчера в 18:17

Кормление сухим кормом заставит кошек болеть — что скрывает обычная миска

Постоянное наличие сухого корма в миске противоречит естественным привычкам кошек и ведёт к проблемам со здоровьем. Узнайте, как правильно кормить питомца.

Читать полностью » Врач-ветеринар рассказал о главных опасностях для собак зимой вчера в 17:58

Когда шерсть не спасает: неожиданные причины, почему собаки мерзнут зимой

Собаки действительно мёрзнут — и могут заболеть. Как понять, что питомцу холодно, и что делать, чтобы защитить его зимой? Подробности — в материале.

Читать полностью » Зоопсихологи объяснили, как условия содержания влияют на психологическое состояние собак вчера в 16:20

Не еда и не прогулки: что на самом деле делает собаку счастливой

Что делает собаку по-настоящему счастливой? Не только еда и прогулки, но и ментальный комфорт, безопасность и правильная социализация. Узнайте, как создать идеальные условия для вашего питомца.

Читать полностью » Ветеринары назвали 5 зон для поглаживания кошек, которые вызывают мурлыканье вчера в 16:15

Запретная зона или рай для лапок? Куда кошка пускает только избранных

Узнайте, какие 5 мест на теле вашей кошки особенно чувствительны к ласке. Эти знания помогут укрепить вашу связь с пушистым другом!

Читать полностью » Опасные игрушки для котов: ветеринары рекомендуют избегать перьевых удочек вчера в 15:18

Владельцы кошек в шоке: популярная игрушка оказалась смертельной ловушкой

Узнайте, почему удочка с перьями может быть опасна для вашего кота. Мы расскажем о рисках и о том, как обеспечить безопасность во время игры.

Читать полностью »

Новости
Еда

Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления
Красота и здоровье

Онищенко объяснил рост случаев краснухи в России проблемами с информированием и отказом от прививок
Спорт и фитнес

Инструктор по йоге Соня Костанца назвала 6 безопасных поз для людей со сколиозом
Садоводство

От вредителей до здоровья сада: 7 растений для привлечения божьих коровок
Культура и шоу-бизнес

В Коммунарке могут построить первый индуистский храм Москвы
Туризм

Где в Таиланде впервые встать на скалу и не пожалеть
Туризм

Легендарное скалолазание в Таиланде, о котором не знают пляжные туристы
Дом

Вред сушки белья на батарее: опасности для здоровья и повышения расходов на отопление
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru