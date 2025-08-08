Каша — не враг и не баловство: чем на самом деле полезны крупы в рационе собаки

Здоровье собаки во многом зависит от того, что лежит в её миске. Сбалансированное питание — это не только мясо, но и правильные углеводы, источником которых выступают крупы. Однако не каждая каша одинаково полезна. Разберёмся, какие крупы действительно приносят пользу, как их правильно готовить и сколько можно давать.

Полезные крупы для собак

1. Гречка — королева собачьего рациона

Одна из самых безопасных и ценных круп. Гречка:

содержит калий, магний, железо;

улучшает работу нервной системы;

помогает контролировать вес.

Подходит для собак с чувствительным пищеварением или склонностью к ожирению.

2. Рис — лёгкий и питательный

Белый и бурый рис часто входят в состав ветеринарных диет. Он:

нормализует работу ЖКТ;

укрепляет сосуды и костную ткань;

не вызывает аллергии.

Отличный вариант при расстройствах пищеварения или в период восстановления.

3. Овсянка — мягкая помощь при запорах

Овсяная каша:

богата белком, клетчаткой и витаминами;

улучшает состояние шерсти и кожи;

помогает при запорах.

Однако давать её нужно в умеренных количествах, так как она может вызвать слабительный эффект.

4. Кукуруза — с осторожностью

Кукурузная крупа:

содержит клетчатку, витамины группы B, магний;

улучшает пищеварение и обмен веществ.

Перед включением в рацион убедитесь, что у питомца нет аллергии. Идеальна в сочетании с мясом.

5. Киноа — суперфуд для собак

Модная, но полезная крупа. Киноа:

гипоаллергенна;

содержит белок, кальций и антиоксиданты;

подходит для собак с чувствительным пищеварением.

Важно: вводить в рацион постепенно, не чаще 1–2 раз в неделю.

Как готовить кашу для собаки правильно

Вот несколько базовых правил: