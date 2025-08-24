Пшено с привкусом пластика, овсянка с плесенью: почему вы портите продукты, не зная об этом
Обычная ошибка на кухне — неправильно хранимые крупы. Как выясняется, от этого зависит не только вкус будущих блюд, но и безопасность продуктов. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала в беседе с "Лентой.ру", какие емкости лучше выбрать, чего избегать и как сохранить питательные свойства круп.
Что происходит при неправильном хранении?
Если не соблюдать условия хранения, крупы могут:
- Потерять питательную ценность;
- Пропитаться посторонними запахами;
- Стать источником плесени, бактерий или грибков;
- Привлечь насекомых, включая мучных жучков.
Лучшие материалы для хранения круп
Мария Золотарева выделила три типа емкостей, которые подходят для хранения разных круп, но с важными нюансами:
1. Стеклянные и керамические контейнеры
Лучший выбор: нейтральный материал, не вступает в реакцию с продуктами.
Обеспечивают герметичность и защиту от влаги, запахов и насекомых.
2. Пластиковые контейнеры
Подходят только при высоком качестве пластика.
Не рекомендуется использовать для жирных круп (пшено, овсянка), так как возможна реакция с материалом, влияющая на вкус и запах.
3. Металлические банки
Подходят только с эмалевым покрытием внутри и снаружи.
Некачественный металл может ржаветь и придавать продуктам металлический привкус.
Индивидуальный подход: как хранить разные крупы
Золотарева подчеркнула, что универсального подхода не существует — у каждой крупы свои особенности:
- Зерновые (рис, гречка, овёс, пшеница) — требуют герметичных емкостей из-за высокой чувствительности к влаге.
- Бобовые (фасоль, чечевица, нут) — нуждаются в вентиляции, чтобы не скапливался конденсат.
- Орехи и семечки — нужно хранить в вакуумной упаковке, в тёмном и прохладном месте, чтобы жиры не прогоркли.
Где НЕ стоит хранить крупы
Многие интуитивно ставят банки с крупами поближе к плите или раковине. Это ошибка. Повышенная температура и влажность в этих зонах — идеальная среда для порчи продукта.
Рекомендации эксперта:
- Избегать хранения на подоконниках, возле плиты и мойки.
- Идеальное место — шкафы или полки вдали от источников тепла и влаги, желательно — в темном и прохладном углу кухни.
