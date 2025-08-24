Пшено с привкусом пластика, овсянка с плесенью: почему вы портите продукты, не зная об этом

Обычная ошибка на кухне — неправильно хранимые крупы. Как выясняется, от этого зависит не только вкус будущих блюд, но и безопасность продуктов. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала в беседе с "Лентой.ру", какие емкости лучше выбрать, чего избегать и как сохранить питательные свойства круп.

Что происходит при неправильном хранении?

Если не соблюдать условия хранения, крупы могут:

Потерять питательную ценность;

Пропитаться посторонними запахами;

Стать источником плесени, бактерий или грибков;

Привлечь насекомых, включая мучных жучков.

Лучшие материалы для хранения круп

Мария Золотарева выделила три типа емкостей, которые подходят для хранения разных круп, но с важными нюансами:

1. Стеклянные и керамические контейнеры

Лучший выбор: нейтральный материал, не вступает в реакцию с продуктами.

Обеспечивают герметичность и защиту от влаги, запахов и насекомых.

2. Пластиковые контейнеры

Подходят только при высоком качестве пластика.

Не рекомендуется использовать для жирных круп (пшено, овсянка), так как возможна реакция с материалом, влияющая на вкус и запах.

3. Металлические банки

Подходят только с эмалевым покрытием внутри и снаружи.

Некачественный металл может ржаветь и придавать продуктам металлический привкус.

Индивидуальный подход: как хранить разные крупы

Золотарева подчеркнула, что универсального подхода не существует — у каждой крупы свои особенности:

Зерновые (рис, гречка, овёс, пшеница) — требуют герметичных емкостей из-за высокой чувствительности к влаге. Бобовые (фасоль, чечевица, нут) — нуждаются в вентиляции, чтобы не скапливался конденсат. Орехи и семечки — нужно хранить в вакуумной упаковке, в тёмном и прохладном месте, чтобы жиры не прогоркли.

Где НЕ стоит хранить крупы

Многие интуитивно ставят банки с крупами поближе к плите или раковине. Это ошибка. Повышенная температура и влажность в этих зонах — идеальная среда для порчи продукта.

Рекомендации эксперта: