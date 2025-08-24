Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Банки для хранения круп
Банки для хранения круп
© pixabay. com by congerdesign-509903 is licensed under public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:10

Пшено с привкусом пластика, овсянка с плесенью: почему вы портите продукты, не зная об этом

Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА

Обычная ошибка на кухне — неправильно хранимые крупы. Как выясняется, от этого зависит не только вкус будущих блюд, но и безопасность продуктов. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала в беседе с "Лентой.ру", какие емкости лучше выбрать, чего избегать и как сохранить питательные свойства круп.

Что происходит при неправильном хранении?

Если не соблюдать условия хранения, крупы могут:

  • Потерять питательную ценность;
  • Пропитаться посторонними запахами;
  • Стать источником плесени, бактерий или грибков;
  • Привлечь насекомых, включая мучных жучков.

Лучшие материалы для хранения круп

Мария Золотарева выделила три типа емкостей, которые подходят для хранения разных круп, но с важными нюансами:

1. Стеклянные и керамические контейнеры
Лучший выбор: нейтральный материал, не вступает в реакцию с продуктами.
Обеспечивают герметичность и защиту от влаги, запахов и насекомых.

2. Пластиковые контейнеры
Подходят только при высоком качестве пластика.
Не рекомендуется использовать для жирных круп (пшено, овсянка), так как возможна реакция с материалом, влияющая на вкус и запах.

3. Металлические банки
Подходят только с эмалевым покрытием внутри и снаружи.
Некачественный металл может ржаветь и придавать продуктам металлический привкус.

Индивидуальный подход: как хранить разные крупы

Золотарева подчеркнула, что универсального подхода не существует — у каждой крупы свои особенности:

  1. Зерновые (рис, гречка, овёс, пшеница) — требуют герметичных емкостей из-за высокой чувствительности к влаге.
  2. Бобовые (фасоль, чечевица, нут) — нуждаются в вентиляции, чтобы не скапливался конденсат.
  3. Орехи и семечки — нужно хранить в вакуумной упаковке, в тёмном и прохладном месте, чтобы жиры не прогоркли.

Где НЕ стоит хранить крупы

Многие интуитивно ставят банки с крупами поближе к плите или раковине. Это ошибка. Повышенная температура и влажность в этих зонах — идеальная среда для порчи продукта.

Рекомендации эксперта:

  • Избегать хранения на подоконниках, возле плиты и мойки.
  • Идеальное место — шкафы или полки вдали от источников тепла и влаги, желательно — в темном и прохладном углу кухни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Борьба с шерстью домашних животных: уход за питомцем и уборка — советы специалистов сегодня в 18:13

Ворсинки в воздухе и на мебели: как шерсть портит здоровье и уют

Шерсть животных быстро оседает на мебели, одежде и полу. Узнайте простые и эффективные способы борьбы и профилактики, чтобы дом снова засиял чистотой.

Читать полностью » Простое средство от мошек в цветочных горшках — раствор с нашатырным спиртом сегодня в 18:06

Домашние цветы могут стать рассадником насекомых: как не превратить квартиру в теплицу для вредителей

Как предотвратить появление мошек в квартире? Эксперт рассказала, какие условия для растений могут привести к вредоносным насекомым и как с ними бороться.

Читать полностью » Натуральные способы чистки духовки: сода, перекись и лимонная паровая баня сегодня в 17:09

Сода, уксус и лимон: натуральные помощники против грязи в духовке

Чистка духовки не требует дорогой химии. Узнайте, как с помощью соды, уксуса и лимона быстро убрать нагар и жир, сохранив прибор в идеальном состоянии.

Читать полностью » Как выбрать безопасные кухонные аксессуары — рекомендации для беременных и всей семьи сегодня в 17:01

Пластик на кухне может убить: почему ваша сковородка и лопатка опасны для здоровья

Какие предметы на кухне могут быть опасны для здоровья? Узнайте, как заменить вредную утварь на безопасную и долговечную, чтобы сохранить здоровье.

Читать полностью » Жесткая вода и ее влияние на стирку и мойку: что делать для защиты техники сегодня в 16:56

Почему чайник ломается быстрее, а стирка становится хуже: жесткая вода в вашем доме

Как понять, что вода в кране может навредить технике, и какие простые меры помогут избежать поломки? Эксперт объяснил, как бороться с последствиями жесткой воды.

Читать полностью » Пошаговый план борьбы с молью и профилактика её появления — рекомендации экспертов сегодня в 16:03

Аллергия и пустые полки: чем на самом деле грозит моль в доме

Моль вредит не только шубам, но и продуктам. Узнайте, как избавиться от платяной и пищевой моли, чем обработать дом и какие запахи отпугнут насекомых.

Читать полностью » Как защитить дом от пылевых клещей: температура, влажность и уборка сегодня в 15:52

Ваша кровать — рай для паразитов: где живут клещи, и как их не пускать в дом

Невидимые враги прячутся в вашей подушке, ковре и даже зубной щетке. Узнайте, как пылевые клещи влияют на здоровье и как с ними эффективно бороться.

Читать полностью » Правильная уборка кухни: ревизия, средства и дезинфекция по советам экспертов сегодня в 15:47

5 правил, которые превращают уборку кухни в лёгкий ритуал

Кухня быстро теряет вид без регулярного ухода. Узнайте, как правильно отмыть шкафы, столешницы, плиту и духовку, чтобы кухня сияла чистотой.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм
Красота и здоровье

Учёные выявили связь между потреблением калия и снижением риска депрессии
Спорт и фитнес

Хиропрактик Дэвид Ли назвал пользу упражнения кошка-корова для здоровья спины
Питомцы

Кошки любят рыбу: учёные объяснили исторические и биологические причины
Туризм

Что посмотреть в Павловске: дворец, Храм Дружбы и Колоннада Аполлона
Россия

Лавров заявил о готовности России к переговорам с Зеленским при его нелегитимности
ЮФО

Почти сто ДТП с детьми произошло в Крыму с начала года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru