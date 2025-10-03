Гречка пошла в Турцию, а нут — в путь: чем Пензенская область удивила мир

30.09.2025 в 19:18

Алкоголь, спецназ и военком: что теперь происходит в пензенских клубах ночью

Силовики проверили ночные клубы Пензы: из 80 посетителей 12 получили повестки, а двое прямо на месте решили пойти служить по контракту.

30.09.2025 в 18:18

Меньше боли, меньше дней в стационаре: в Пензе начали лечить камни по‑новому

В больнице имени Захарьина внедрили отечественный тулиевый лазер. Он вдвое эффективнее дробит камни и позволит сократить очереди на операции.

30.09.2025 в 17:18

Миллион за хвост: в Пензенский зоопарк везут редких красавиц

Пензенский зоопарк купил двух восточных колобусов и даурского журавля. До конца года они прибудут в Пензу и пополнят коллекцию редких животных.

30.09.2025 в 16:11

Звонок на 112 обернулся делом: как шутка с "взрывом" стоила пензенцу свободы

В Пензе мужчина позвонил в службу 112 и заявил о бомбе в жилом доме. Взрывчатки не нашли, но теперь ему грозит до 3 лет наказания.

30.09.2025 в 15:18

Башкирия зовёт в дорогу: "Золотое кольцо" станет маршрутом с комфортом и вкусом

Башкирия вложит свыше 60 млн в развитие маршрута «Золотое кольцо». Туристов ждут кемпинги, стоянки и новые точки притяжения вдоль дороги.

30.09.2025 в 14:18

От станков до самолётов: Ульяновская область и Белоруссия запускают десятки совместных проектов

На «ИННОПРОМ. Беларусь» Ульяновская область и регионы Беларуси заключили десятки соглашений: от авиации и станкостроения до сельхозкооперации.

30.09.2025 в 12:36

Въезд с Поволжья, спад по Азии: как туристы открывают Россию с другой стороны

Россия увеличила поток иностранных туристов на 21%. Китай остаётся лидером, но главный рост дали Казахстан, Узбекистан и Белоруссия, а Таиланд удивил пятикратным скачком.

29.09.2025 в 18:17

62% в кроссовках: как Башкортостан превратился в территорию движения

В Башкортостане уже 62% жителей систематически занимаются спортом. Радий Хабиров рассказал, за счёт чего регион вышел в лидеры по инфраструктуре.

