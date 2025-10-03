Гречка пошла в Турцию, а нут — в путь: чем Пензенская область удивила мир
За январь-сентябрь 2025 года из Пензенской области на экспорт отправили 4,41 тыс. тонн зерновой продукции. Данные озвучили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
Что именно экспортировали
За пределы региона ушли:
-
3,61 тыс. тонн продовольственного льна,
-
407 тонн семян горчицы,
-
216 тонн кормовой вики,
-
88 тонн сушёной чечевицы,
-
66 тонн нута,
-
22 тонны гречневой крупы.
Сентябрьские поставки
Только в сентябре отгрузили:
-
415,3 тонн семян льна,
-
63 тонны семян горчицы.
География экспорта
-
Лен направляли в Белоруссию, Латвию и Бельгию.
-
Чечевицу и гречку — в Турцию.
-
Горчицу — в Германию.
-
Кормовую вику — в Белоруссию.
-
Нут — также в Турцию.
Продукцию перевозили как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.
