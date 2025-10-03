Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уборка зерна
Уборка зерна
© freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:37

Гречка пошла в Турцию, а нут — в путь: чем Пензенская область удивила мир

Лен из Пензенской области отправили в Белоруссию, Латвию и Бельгию — Россельхознадзор

За январь-сентябрь 2025 года из Пензенской области на экспорт отправили 4,41 тыс. тонн зерновой продукции. Данные озвучили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Что именно экспортировали

За пределы региона ушли:

  • 3,61 тыс. тонн продовольственного льна,

  • 407 тонн семян горчицы,

  • 216 тонн кормовой вики,

  • 88 тонн сушёной чечевицы,

  • 66 тонн нута,

  • 22 тонны гречневой крупы.

Сентябрьские поставки

Только в сентябре отгрузили:

  • 415,3 тонн семян льна,

  • 63 тонны семян горчицы.

География экспорта

  • Лен направляли в Белоруссию, Латвию и Бельгию.

  • Чечевицу и гречку — в Турцию.

  • Горчицу — в Германию.

  • Кормовую вику — в Белоруссию.

  • Нут — также в Турцию.

Продукцию перевозили как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензе силовики проверили три ночных клуба и выписали 12 повесток в военкомат 30.09.2025 в 19:18

Алкоголь, спецназ и военком: что теперь происходит в пензенских клубах ночью

Силовики проверили ночные клубы Пензы: из 80 посетителей 12 получили повестки, а двое прямо на месте решили пойти служить по контракту.

Читать полностью » Российский тулиевый лазер оказался эффективнее зарубежных при дроблении камней в почках 30.09.2025 в 18:18

Меньше боли, меньше дней в стационаре: в Пензе начали лечить камни по‑новому

В больнице имени Захарьина внедрили отечественный тулиевый лазер. Он вдвое эффективнее дробит камни и позволит сократить очереди на операции.

Читать полностью » В Пензу до конца года привезут двух колобусов и журавля за 1,26 млн рублей 30.09.2025 в 17:18

Миллион за хвост: в Пензенский зоопарк везут редких красавиц

Пензенский зоопарк купил двух восточных колобусов и даурского журавля. До конца года они прибудут в Пензу и пополнят коллекцию редких животных.

Читать полностью » В Пензе задержан мужчина за ложное сообщение о бомбе в многоэтажке 30.09.2025 в 16:11

Звонок на 112 обернулся делом: как шутка с "взрывом" стоила пензенцу свободы

В Пензе мужчина позвонил в службу 112 и заявил о бомбе в жилом доме. Взрывчатки не нашли, но теперь ему грозит до 3 лет наказания.

Читать полностью » На развитие маршрута 30.09.2025 в 15:18

Башкирия зовёт в дорогу: "Золотое кольцо" станет маршрутом с комфортом и вкусом

Башкирия вложит свыше 60 млн в развитие маршрута «Золотое кольцо». Туристов ждут кемпинги, стоянки и новые точки притяжения вдоль дороги.

Читать полностью » Алексей Русских: товарооборот Ульяновской области с Беларусью вырос на 25% 30.09.2025 в 14:18

От станков до самолётов: Ульяновская область и Белоруссия запускают десятки совместных проектов

На «ИННОПРОМ. Беларусь» Ульяновская область и регионы Беларуси заключили десятки соглашений: от авиации и станкостроения до сельхозкооперации.

Читать полностью » Въездной туризм в России вырос на 21% за сезон 30.09.2025 в 12:36

Въезд с Поволжья, спад по Азии: как туристы открывают Россию с другой стороны

Россия увеличила поток иностранных туристов на 21%. Китай остаётся лидером, но главный рост дали Казахстан, Узбекистан и Белоруссия, а Таиланд удивил пятикратным скачком.

Читать полностью » В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров 29.09.2025 в 18:17

62% в кроссовках: как Башкортостан превратился в территорию движения

В Башкортостане уже 62% жителей систематически занимаются спортом. Радий Хабиров рассказал, за счёт чего регион вышел в лидеры по инфраструктуре.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Челябинске цены на цветы к Дню учителя вырастут на 3–5% — Flowwow
Технологии

iPhone 17 Pro подешевел на 9% в России спустя месяц после релиза — Hi-Tech Mail
ДФО

Циклон принесёт в Амурскую область снег, ливни и грозы, сообщили синоптики гидрометцентра
Дом

Главные ошибки при уборке ванной комнаты, которые приводят к плесени и налёту
Спорт и фитнес

Инструктор Лепчио: пилатес укрепляет мышцы кора у женщин старше 60 лет
Еда

Пищевой технолог: миндальная мука снижает калорийность рикоттового тарта
Авто и мото

Владельцы ДЦ предупредили о сокращении срока службы новых автомобилей в России
Наука

NASA зафиксировало сигнал зонда "Психея" с расстояния 494 млн километров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet