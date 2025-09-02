В Европе ждут хлеб, а получают горчицу: экспорт Пензы в новом формате

За восемь месяцев 2025 года Пензенская область отправила за границу всего 3,93 тыс. тонн зерна. Для сравнения: в 2024 году экспорт составил почти 85 тыс. тонн, а годом ранее — 76 тыс. тонн.

Что и куда экспортировали

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в текущем году за рубеж ушли:

3,19 тыс. тонн продовольственного льна - в Белоруссию, Латвию и Бельгию;

344 тонны семян горчицы - в Германию;

216 тонн кормовой вики - в Белоруссию;

88 тонн сушёной чечевицы ,

66 тонн сушёного нута ,

22 тонны гречневой крупы - все три культуры отправились в Турцию.

Отгрузка осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом.

Динамика экспорта

2023 год - 76,03 тыс. тонн;

2024 год - 84,94 тыс. тонн, в том числе 38,3 тыс. тонн в первом полугодии;

2025 год (январь-август) - лишь 3,93 тыс. тонн, в том числе в августе 147 тонн горчицы.

Таким образом, объёмы поставок за рубеж в 2025 году пока значительно ниже прошлых лет.