В Европе ждут хлеб, а получают горчицу: экспорт Пензы в новом формате
За восемь месяцев 2025 года Пензенская область отправила за границу всего 3,93 тыс. тонн зерна. Для сравнения: в 2024 году экспорт составил почти 85 тыс. тонн, а годом ранее — 76 тыс. тонн.
Что и куда экспортировали
По данным Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в текущем году за рубеж ушли:
-
3,19 тыс. тонн продовольственного льна - в Белоруссию, Латвию и Бельгию;
-
344 тонны семян горчицы - в Германию;
-
216 тонн кормовой вики - в Белоруссию;
-
88 тонн сушёной чечевицы,
-
66 тонн сушёного нута,
-
22 тонны гречневой крупы - все три культуры отправились в Турцию.
Отгрузка осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом.
Динамика экспорта
-
2023 год - 76,03 тыс. тонн;
-
2024 год - 84,94 тыс. тонн, в том числе 38,3 тыс. тонн в первом полугодии;
-
2025 год (январь-август) - лишь 3,93 тыс. тонн, в том числе в августе 147 тонн горчицы.
Таким образом, объёмы поставок за рубеж в 2025 году пока значительно ниже прошлых лет.
