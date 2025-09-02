Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

В Европе ждут хлеб, а получают горчицу: экспорт Пензы в новом формате

Пенза экспортировала зерно и бобовые в Германию, Бельгию, Латвию и Турцию — Россельхознадзор

За восемь месяцев 2025 года Пензенская область отправила за границу всего 3,93 тыс. тонн зерна. Для сравнения: в 2024 году экспорт составил почти 85 тыс. тонн, а годом ранее — 76 тыс. тонн.

Что и куда экспортировали

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в текущем году за рубеж ушли:

  • 3,19 тыс. тонн продовольственного льна - в Белоруссию, Латвию и Бельгию;

  • 344 тонны семян горчицы - в Германию;

  • 216 тонн кормовой вики - в Белоруссию;

  • 88 тонн сушёной чечевицы,

  • 66 тонн сушёного нута,

  • 22 тонны гречневой крупы - все три культуры отправились в Турцию.

Отгрузка осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом.

Динамика экспорта

  • 2023 год - 76,03 тыс. тонн;

  • 2024 год - 84,94 тыс. тонн, в том числе 38,3 тыс. тонн в первом полугодии;

  • 2025 год (январь-август) - лишь 3,93 тыс. тонн, в том числе в августе 147 тонн горчицы.

Таким образом, объёмы поставок за рубеж в 2025 году пока значительно ниже прошлых лет.

