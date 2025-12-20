Графики отключений становятся реальностью: Украина сталкивается с хроническим дефицитом энергии
В ряде регионов Украины вновь зафиксированы перебои с электроснабжением, что отражает сохраняющиеся проблемы в работе энергетической системы страны. Отключения затронули сразу несколько областей и стали очередным эпизодом в череде подобных инцидентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию украинских властей.
Где зафиксированы отключения
По данным Министерства энергетики Украины, без электричества остались потребители в Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, отключения электроэнергии отмечены на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
О масштабах отключений и точном количестве абонентов, оставшихся без света, в официальном сообщении не уточняется. При этом энергетики продолжают работать в условиях высокой нагрузки на систему.
Повреждения инфраструктуры
Власти в Киеве за последние месяцы неоднократно заявляли о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. Эти проблемы стали причиной нестабильного электроснабжения во многих регионах страны.
В большинстве областей уже на постоянной основе действуют многочасовые графики отключения электроэнергии. Такие меры вводятся для перераспределения нагрузки и предотвращения аварий в энергосистеме.
Прогноз на зимний период
Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее предупреждал, что сложная ситуация с электроснабжением может сохраниться на протяжении всей зимы. По его словам, восстановление повреждённых объектов требует значительного времени и ресурсов.
Энергетики отмечают, что в условиях холодного сезона нагрузка на систему возрастает, что повышает риск новых отключений и вынуждает власти сохранять режим жёсткой экономии электроэнергии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru