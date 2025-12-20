Графики отключений становятся реальностью: Украина сталкивается с хроническим дефицитом энергии

В ряде регионов Украины вновь зафиксированы перебои с электроснабжением, что отражает сохраняющиеся проблемы в работе энергетической системы страны. Отключения затронули сразу несколько областей и стали очередным эпизодом в череде подобных инцидентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию украинских властей.

Где зафиксированы отключения

По данным Министерства энергетики Украины, без электричества остались потребители в Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, отключения электроэнергии отмечены на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

О масштабах отключений и точном количестве абонентов, оставшихся без света, в официальном сообщении не уточняется. При этом энергетики продолжают работать в условиях высокой нагрузки на систему.

Повреждения инфраструктуры

Власти в Киеве за последние месяцы неоднократно заявляли о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. Эти проблемы стали причиной нестабильного электроснабжения во многих регионах страны.

В большинстве областей уже на постоянной основе действуют многочасовые графики отключения электроэнергии. Такие меры вводятся для перераспределения нагрузки и предотвращения аварий в энергосистеме.

Прогноз на зимний период

Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее предупреждал, что сложная ситуация с электроснабжением может сохраниться на протяжении всей зимы. По его словам, восстановление повреждённых объектов требует значительного времени и ресурсов.

Энергетики отмечают, что в условиях холодного сезона нагрузка на систему возрастает, что повышает риск новых отключений и вынуждает власти сохранять режим жёсткой экономии электроэнергии.