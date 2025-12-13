Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:49

График школьных каникул на 2025–2026 год: когда начнётся зимний отдых и сколько продлится

Зимние каникулы для школьников России будут длиться две недели — с 31 декабря по 11 января

Зимние школьные каникулы в России в 2025–2026 учебном году продлятся почти две недели — с 31 декабря по 11 января. Соответствующие рекомендации подготовило Министерство просвещения РФ, с документом ознакомился ТАСС.

График каникул в новом учебном году

В рекомендациях ведомства приводится полный календарь каникул для школ, работающих по четвертной системе обучения. Зимний перерыв традиционно охватывает новогодние праздники и позволяет школьникам и педагогам восстановиться после первого полугодия.

"Рекомендованные даты школьных каникул в 2025–2026 учебном году при системе обучения по четвертям… зимние каникулы: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", — говорится в документе Минпросвещения РФ.

Осенние каникулы, согласно рекомендациям, запланированы с 25 октября по 2 ноября 2025 года с учётом праздничных дней 3 и 4 ноября. Такой график позволяет объединить учебный перерыв с государственными выходными.

Весенние и летние каникулы

Весенние каникулы для школьников рекомендовано провести с 28 марта по 5 апреля. Этот период традиционно используется для восстановления сил перед заключительной частью учебного года и подготовкой к итоговым контрольным работам.

Летние каникулы начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Таким образом, у школьников будет более трёх месяцев отдыха, включая время для летних лагерей, поездок и дополнительного образования вне школы.

Особые условия для первоклассников

Отдельное внимание в рекомендациях уделено ученикам первых классов. Для них предлагается ввести дополнительные каникулы в середине учебного года — с 16 по 22 февраля. Такая мера направлена на снижение учебной нагрузки и облегчение адаптации детей к школьному режиму.

Рекомендации Министерства носят рекомендательный характер, однако именно на их основе большинство регионов и школ формируют собственные учебные календари.

