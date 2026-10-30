Погоня за баллами ЕГЭ лишает школьников важнейших знаний: цена поступления оказалась высокой

Жуткий психоз вокруг выпускных испытаний заставляет школьников отказываться от полноценного образования ради погони за баллами, рассказал председатель региональной организации Московский городской родительский комитет Руслан Ткаченко. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что текущая система оценки знаний ставит семьи перед жестким выбором между всесторонним развитием личности и шансом на поступление в университет.

Ранее сообщалось, что узкая специализация в старших классах является стратегической ошибкой. Специалисты указывали, что выпускники должны обладать фундаментальным багажом знаний по всем дисциплинам для формирования критического мышления и логики.

Однако на практике дорога в университет становится все уже, что вынуждает абитуриентов концентрировать все ресурсы на ограниченном списке предметов.

Ткаченко отметил, что для родителя важно воспитать эрудированного человека, но жизненный успех ребенка сегодня измеряется исключительно результатами тестирования. По его словам, управленческие параметры системы выстроены так, что игнорирование "непрофильных" предметов становится вынужденной мерой из-за ограниченности человеческих ресурсов. При этом новый уровень сложности изменит жизнь выпускников, заставляя их тратить годы на изучение специфических регламентов экзамена, которые часто не имеют отношения к реальному знанию предмета.

"Для того чтобы сейчас сдать по ЕГЭ по английскому, нужно, во-первых, знать английский почти на уровне носителя. Во-вторых, нужно знать правила сдачи ЕГЭ, которые никакого отношения к английскому не имеют. Но эти правила нужно учить еще три года, потому что там надо знать, что в письме, не дай бог, у тебя не 135 символов, а 138, ты получишь минус балл", — пояснил Ткаченко.

Общественник добавил, что Рособрнадзор фактически создал ситуацию тотального напряжения, требуя от детей невозможного. Вместо призывов к разностороннему обучению ведомству следовало бы пересмотреть сами правила проведения аттестации и снизить уровень давления на учащихся.

Параллельно с этим эксперты отмечают, что школьные психологи могут снизить стресс, однако это не решает фундаментальную проблему перегрузки. Остроты ситуации добавляет и строгий контроль: любое нарушение, даже случайный смартфон в кармане на ЕГЭ, может привести к аннулированию работы и краху надежд на высшее образование.

"Измените правила экзамена. Вы не дергайте, не проверяйте в туалете, есть ли там шпаргалки или нет", — подчеркнул специалист.

По мнению главы родительского комитета, физически ребенок не способен освоить абсолютно все дисциплины на высоком уровне, когда от одного испытания зависит его дальнейшая судьба. В таких условиях родителям сложно следовать советам о "гармоничном развитии", так как на кону стоит профессиональное будущее. В то же время психологи напоминают, что даже отказ в зачислении в вуз не должен восприниматься как непоправимая катастрофа, хотя система делает все, чтобы внушить обратное.

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