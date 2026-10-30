Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
экзамен
экзамен
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:14

Погоня за баллами ЕГЭ лишает школьников важнейших знаний: цена поступления оказалась высокой

Жуткий психоз вокруг выпускных испытаний заставляет школьников отказываться от полноценного образования ради погони за баллами, рассказал председатель региональной организации Московский городской родительский комитет Руслан Ткаченко. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что текущая система оценки знаний ставит семьи перед жестким выбором между всесторонним развитием личности и шансом на поступление в университет.

Ранее сообщалось, что узкая специализация в старших классах является стратегической ошибкой. Специалисты указывали, что выпускники должны обладать фундаментальным багажом знаний по всем дисциплинам для формирования критического мышления и логики.

Однако на практике дорога в университет становится все уже, что вынуждает абитуриентов концентрировать все ресурсы на ограниченном списке предметов.

Ткаченко отметил, что для родителя важно воспитать эрудированного человека, но жизненный успех ребенка сегодня измеряется исключительно результатами тестирования. По его словам, управленческие параметры системы выстроены так, что игнорирование "непрофильных" предметов становится вынужденной мерой из-за ограниченности человеческих ресурсов. При этом новый уровень сложности изменит жизнь выпускников, заставляя их тратить годы на изучение специфических регламентов экзамена, которые часто не имеют отношения к реальному знанию предмета.

"Для того чтобы сейчас сдать по ЕГЭ по английскому, нужно, во-первых, знать английский почти на уровне носителя. Во-вторых, нужно знать правила сдачи ЕГЭ, которые никакого отношения к английскому не имеют. Но эти правила нужно учить еще три года, потому что там надо знать, что в письме, не дай бог, у тебя не 135 символов, а 138, ты получишь минус балл", — пояснил Ткаченко.

Общественник добавил, что Рособрнадзор фактически создал ситуацию тотального напряжения, требуя от детей невозможного. Вместо призывов к разностороннему обучению ведомству следовало бы пересмотреть сами правила проведения аттестации и снизить уровень давления на учащихся.

Параллельно с этим эксперты отмечают, что школьные психологи могут снизить стресс, однако это не решает фундаментальную проблему перегрузки. Остроты ситуации добавляет и строгий контроль: любое нарушение, даже случайный смартфон в кармане на ЕГЭ, может привести к аннулированию работы и краху надежд на высшее образование.

"Измените правила экзамена. Вы не дергайте, не проверяйте в туалете, есть ли там шпаргалки или нет", — подчеркнул специалист.

По мнению главы родительского комитета, физически ребенок не способен освоить абсолютно все дисциплины на высоком уровне, когда от одного испытания зависит его дальнейшая судьба. В таких условиях родителям сложно следовать советам о "гармоничном развитии", так как на кону стоит профессиональное будущее. В то же время психологи напоминают, что даже отказ в зачислении в вуз не должен восприниматься как непоправимая катастрофа, хотя система делает все, чтобы внушить обратное.

Читайте также

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ребенок сидит в смартфоне все каникулы: за спокойствием родителей скрывается тревожная сторона 26.10.2026 в 13:29

Психолог Ирина Медведева объяснила NewsInfo, почему во время каникул школьнику нужно отказаться от гаджетов.

Читать полностью » Учителей зовут обратно в школы: почему заманить их бесплатной переподготовкой будет непросто 26.10.2026 в 12:39

Эксперт по образованию Борис Деревягин прокомментировал NewsInfo идею введения специальной программы по возвращению педагогов в школы.

Читать полностью » Вузовские олимпиады предложили сократить до минимума: какую угрозу увидели за массовыми победами школьников 23.10.2026 в 17:51

Эксперт по образованию Сергей Комков прокомментировал NewsInfo сокращение числа вузовских олимпиад.

Читать полностью » Злость и стресс сжигают изнутри: простые упражнения помогают выпустить пар без тяжелых тренировок 23.10.2026 в 17:32

Физиолог Борис Жерлыгин объяснил NewsInfo, что привычные силовые тренировки могут не только не помочь, но и усугубить стресс.

Читать полностью » Мужчины в браке живут дольше не просто так: дело вовсе не в стабильности 23.10.2026 в 16:08

Сексолог Анатолий Некрасов объяснил NewsInfo, почему семейные конфликты могут быть полезны для мужчин.

Читать полностью » Бесплатное ЭКО после 38 лет предлагают отменить: за попыткой повысить рождаемость увидели опасный просчет 23.10.2026 в 13:08

Эксперт по семейной политике Максим Мазуровский прокомментировал NewsInfo инициативы по ограничению доступа к ЭКО для женщин старше 38 лет.

Читать полностью » Одиночество становится новым идеалом: что происходит с людьми, которые отказываются от отношений 23.10.2026 в 11:37

Психолог Татьяна Маремпольская объяснила NewsInfo, как одиночество может скрывать серьезные внутренние дефициты, связанные с потребностью в социальных связях.

Читать полностью » Пенсионную реформу предложили пересмотреть ради внуков: почему новая льгота устроит далеко не всех 22.10.2026 в 15:35

Эксперт по семейной политике Марина Поняхина прокомментировала предложение раннего выхода на пенсию бабушкам и дедушкам.

Читать полностью »

Новости
Еда
Тарелка супа с неожиданным эффектом: какие ингредиенты особенно полезны при гипертонии
Авто и мото
Побрызгал силиконом — утром оторвал резину: чем опасна дешёвая жидкость для дверей автомобиля
Наука
Гигантский протуберанец сорвался с Солнца: последствия могут оказаться неожиданными
Еда
Завтрак закончился, а еды ещё на полдня: куда отели убирают блюда со шведского стола
Экономика
Рыба в России становится дефицитнее: почему уловы падают, а поставки из-за границы растут
Красота и здоровье
Медицинские вузы выпускают врачей, которым нужны наставники: возник неудобный вопрос
Недвижимость
Ключи от квартиры есть, а новоселье откладывается: сколько на самом деле длится ремонт в новостройке
Еда
Сырники держатся до первой лопатки: почему творожный завтрак разваливается прямо на сковороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet