Новые правила градостроительства в Подмосковье: изменения в жилой застройке и парковках

В Московской области введены новые правила градостроительного проектирования, затрагивающие жилую застройку и высотные здания. Согласно обновлениям, теперь запрещено использовать первые этажи многоквартирных домов под жилье, а высота этих этажей должна составлять не менее 4,2 метра, за исключением зданий не выше четырех этажей.
Также поставлены задачи по улучшению пешеходной доступности от жилых комплексов до парковок и детских площадок, что связано с проектами реновации.
В новых нормативных актов указано, что для парковок при комплексной застройке числа мест должно составлять 90% от расчетного показателя автомобилизации. Это означает, что теперь можно предусмотреть 320 парковочных мест на тысячу жителей. Требования к благоустройству дворов прописывают наличие качественных зон отдыха и игровых площадок, размещаемых в пределах 100 и 500 метров от жилых домов соответственно.
Министр архитектуры Подмосковья отметил, что расстояние до парковок теперь сокращено до 1,2 км, что позволяет сделать их более доступными для жителей.
Фото: www.flickr.com/Брусника (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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