Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Днепр" успешно поразил скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.

Командир расчета с позывным "Астра" сообщил журналистам, что координаты цели были получены от средств артиллерийской разведки и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После получения координат расчет выдвинулся на огневую позицию и нанесли удар по скоплению живой силы противника.

По словам "Астры", после нанесения удара расчеты РСЗО быстро покидают огневую позицию и производят заряжание в запасных районах. Затем они выдвигаются на новые огневые позиции, чтобы продолжить выполнение боевых задач.

РСЗО "Град" является высокоэффективным оружием, способным нанести значительный ущерб противнику. Радиус поражения системы составляет около 100 метров, что соответствует размеру футбольного поля. Это делает РСЗО "Град" идеальным инструментом для поражения живой силы противника.

За время спецоперации расчет "Астры" наносил удары по самым разным целям, включая живую силу противника, орудия, РСЗО и танки ВСУ. Мобильность и быстрота реакции являются ключевыми факторами успеха артиллеристов группировки "Днепр".

Фото: function. mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)