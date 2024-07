Подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", входящие в состав российской группировки войск "Запад", успешно ликвидировали немецкую боевую машину пехоты (БМП) "Мардер" вместе с находившимся в ней десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

Военное ведомство уточнило, что данная операция была осуществлена расчетами РСЗО "Град", входящими в состав мотострелковой бригады 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении поставленных огневых задач.

Командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Аид" отметил интенсивность работы подразделения. По его словам, они активно отрабатывают множество различных целей, включая вражескую пехоту, оказывают поддержку штурмовым группам и ведут контрбатарейную борьбу.

Артиллерийские подразделения определяют координаты целей на основе разведданных и наносят удары по противнику.

Министерство обороны также подчеркнуло высокий уровень материального обеспечения каждой позиции. В отличие от противника, российские войска имеют в достатке боеприпасы, провизию, экипировку и воду.

Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)