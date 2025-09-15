Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фаррелл Уильямс
Фаррелл Уильямс
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:29

Ватикан в огнях: как концерт Фаррелла Уильямса стал историей

Фаррелл Уильямс провёл концерт на площади Святого Петра в Ватикане

Никогда ранее не было такого события — крупный поп-концерт на площади Святого Петра в самом центре Ватикана. Это историческое событие стало возможным благодаря шоу под названием "Grace for the World". Хедлайнером этого уникального концерта стал американский рэпер и продюсер Фаррелл Уильямс, который, помимо того, что выступил на сцене, также занимался режиссурой шоу.

Событие мирового масштаба

Концерт стал кульминацией третьей "Всемирной встречи за братство народов". Это собрание собрало не только музыкантов, но и религиозных деятелей, ученых и политиков, которые обсудили важнейшие вопросы современности — мир, климат, справедливость, миграцию и образование. Фаррелл Уильямс, в свою очередь, в своем выступлении призвал к глобальной солидарности, единству и благодати для всего человечества. Его слова стали важным посланием в этот момент, когда мир сталкивается с множеством вызовов.

"Мы должны работать вместе ради лучшего будущего для всех", — отметил Фаррелл Уильямс, хедлайнер и режиссер шоу.

Уникальные музыкальные выступления

На сцене также можно было увидеть знаменитых исполнителей мирового уровня, таких как итальянский тенор Андреа Бочелли, который покорил публику своими мощными ариями, и американский певец Джон Ледженд, чье исполнение наполнено эмоциями. В числе участников была и популярная певица Кароль Джи, которая своими хитами не оставила равнодушными тысячи зрителей.

Особое внимание привлекло неожиданное возвращение хип-хоп-дуэта Clipse — братьев Джина и Терренса Торнтонов (No Malice и Pusha T). Для фанатов группы это стало настоящим подарком, так как их возвращение на сцену ожидали с нетерпением.

Инновационные технологии на концерте

Однако "Grace for the World" был не только музыкальным событием, но и настоящим технологическим шоу. Во время концерта небо над площадью Святого Петра было украшено дроновым шоу. 3500 светящихся беспилотников образовали в воздухе невероятные изображения, включая портрет недавно ушедшего папы римского Франциска, голубя мира, а также знаменитую руку из картины "Сотворение Адама" Микеланджело. Это было не просто красивое зрелище, но и мощный символ мира и единства.

Искусственный интеллект в центре обсуждений

Важной частью "Всемирной встречи за братство народов" стали также дискуссии, в которых приняли участие влиятельные деятели из разных областей. В частности, к обсуждению искусственного интеллекта подключился фронтмен группы Black Eyed Peas и рэпер Will.i.am. Он давно занимается развитием технологий и возглавляет компанию FYI.AI, которая фокусируется на ИИ. На встрече в Ватикане Will. i. am заявил, что правительства должны учитывать прогресс в области ИИ, регулируя его развитие таким образом, чтобы не тормозить, а наоборот, защищать общество от его рисков.

"Мы должны создавать безопасные пространства для обсуждения ИИ и регулировать эту отрасль так, чтобы она служила обществу", — считает Will.i.am, фронтмен Black Eyed Peas.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Айс Кьюб рассказал, что снял экранизацию сегодня в 2:22

15 дней, никакого режиссера и мировой катастрофы: как Айс Кьюб снял фильм без команды

Айс Кьюб поделился уникальными подробностями съемок "Войны миров", рассказав о трудностях в процессе создания и реакции зрителей и критиков на результат.

Читать полностью » Фильм Хлои Чжао сегодня в 1:17

Тёмные секреты Шекспира и магия дель Торо: что скрывают фильмы, ставшие фаворитами TIFF

«Хамнет», "Франкенштейн" и "Достать ножи" — победители юбилейного кинофестиваля в Торонто, ставшие фаворитами зрителей. Какие фильмы завоюют Оскар?

Читать полностью » Письмо Фрэнка Синатры 1964 года будет продано на аукционе Bonhams за 30 тысяч долларов сегодня в 0:58

Секреты личного письма Фрэнка Синатры: что скрывает его откровение в 1964 году

На аукционе Bonhams выставят письмо Фрэнка Синатры, в котором он рассуждает о похищении своего сына. Уникальный документ оценивают в 30 тысяч долларов.

Читать полностью » Принц Уильям рассказал о характерах своих детей 13.09.2025 в 23:51

Секреты воспитания королевских детей: как принц Уильям управляется с Джорджем и Луи

Принц Уильям рассказал о том, как он и Кейт воспитывают сыновей, несмотря на озорные шалости Луи и моменты непослушания Джорджа.

Читать полностью » Историк Викерс о возвращении Гарри в Великобританию: королевская семья больше не доверяет ему 13.09.2025 в 22:41

Неожиданная цена примирения: что Гарри должен сделать, чтобы вернуть доверие королевской семьи

Королевская семья не доверяет принцу Гарри после его мемуаров, что вызывает напряжение в отношениях с Карлом III и принцем Уильямом.

Читать полностью » Актёр Джастин Бальдони обвинён в токсичном поведении на съёмочной площадке 13.09.2025 в 21:59

Новые обвинения в адрес Джастина Бальдони: что скрывают детали его токсичного поведения на съёмках

Джастин Бальдони снова попал в скандал: актеру предъявлены новые обвинения в домогательствах на съемочной площадке фильма. Что будет дальше?

Читать полностью » Дима Билан рассказал о своём подходе к общению и предотвращению конфликтов 13.09.2025 в 20:51

Дима Билан рассказал, как он зеркалит поведение людей — и вот что из этого выходит

Дима Билан рассказал, как важно зеркалить поведение окружающих и не начинать конфликты, что помогает ему поддерживать гармоничные отношения с людьми.

Читать полностью » Анатолий Цой рассказал о пожаре в своём загородном доме и стоимости ремонта 13.09.2025 в 19:47

Когда не сработала сигнализация: как Анатолий Цой пережил пожар и сколько стоило восстановление

Анатолий Цой поделился, сколько ему обошелся ремонт загородного дома после пожара, а также как он справился с последствиями этого несчастного случая.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные из Южной Кореи предложили заменить вырубку леса "солнечными деревьями"
Еда

Фаршированная свинина в духовке запекается с добавлением вина и соевого соуса
Туризм

Капсульный гардероб облегчает подготовку к поездке с одним рюкзаком
Авто и мото

Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта
Еда

Маринованные огурцы в пакете: экспресс-рецепты за 15 минут, 30 минут и час
Спорт и фитнес

Эксперты назвали оптимальное сочетание мышечных групп для тренировки дельтовидных
Дом

Лимонный сок размягчает нагар в духовке и устраняет запах — специалисты по уборке
Красота и здоровье

В России готовят к испытаниям вакцину от лихорадки Западного Нила
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet