Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:17

Машина начала понимать: GPT-5 Pro прошла главный тест на интеллект

GPT-5 Pro заняла первое место в тесте ARC-AGI по уровню абстрактного мышления — OpenAI

GPT-5 Pro стала новой вершиной среди крупных языковых моделей: по данным закрытого теста ARC-AGI Semi-Private, она заняла первое место по способности к абстрактному мышлению, стратегическому анализу и решению комплексных задач. Этот бенчмарк считается одной из самых авторитетных оценок уровня "обобщённого интеллекта" у нейросетей — и теперь именно GPT-5 Pro возглавляет официальный рейтинг доступных моделей.

Что такое ARC-AGI и зачем он нужен

ARC-AGI (Abstraction and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence) — это тест на гибкость мышления, где от модели требуют не просто ответов по шаблону, а умения выявлять закономерности, строить гипотезы и адаптироваться к новым правилам.

В отличие от классических IQ-тестов для ИИ вроде MMLU или GSM8K, здесь проверяется не знание фактов, а способность самостоятельно находить решения. По сути, это проверка "зачаточного интеллекта" машины: сможет ли она понять новую задачу без подсказок и примеров.

"ARC-AGI измеряет не память, а мышление — способность замечать скрытые связи и использовать их для вывода", — пояснил один из авторов методики, исследователь Франсуа Шолле.

Почему успех GPT-5 Pro важен

Результаты показали, что GPT-5 Pro уверенно обходит другие модели уровня frontier-LLM, включая Claude 3, Gemini 1.5 Pro и Mistral Large. Причём OpenAI подчеркнула: речь идёт о Semi-Private-версии теста — усовершенствованной модификации, где задачи не дублируются из открытых источников, а значит, вероятность "заучивания" минимальна.

Фактически, GPT-5 Pro — первая модель, продемонстрировавшая стабильное абстрактное рассуждение на уровне, близком к человеческому, при этом сохранив вычислительную эффективность.

Сравнение с o3-preview

Показатель GPT-5 Pro o3-preview (high)
Точность на ARC-AGI-1 83-85 % 87,5 %
Стоимость вычислений Нормативная (допущена к рейтингу) В десятки раз выше (исключена из лидерборда)
Статус Публичная, подтверждённая модель Экспериментальная
Энергопотребление Оптимизировано под inference Очень высокое
Цель теста Баланс силы и эффективности Демонстрация предела возможностей

Таким образом, o3-preview остаётся лабораторным эталоном по точности, но GPT-5 Pro стала первым коммерчески пригодным решением, приблизившимся к этому уровню без колоссальных затрат.

Как OpenAI балансирует мощность и эффективность

Разработка GPT-5 Pro стала шагом к "интеллекту при разумной цене". В отличие от экспериментальных моделей, которые требуют сотен GPU-часов на одну сессию, новая версия использует адаптивную систему вычислений: сложные запросы обрабатываются на расширенном контексте, а простые — в "экономичном" режиме.

OpenAI также внедрила:

  • многоуровневое кэширование логических шагов,

  • динамическое масштабирование токенов,

  • и модельное ветвление, когда ИИ выбирает между быстрым и детализированным режимом рассуждений.

Результат — почти та же глубина анализа, что у o3-preview, но при затратах на порядок ниже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: гнаться за максимальной точностью без учёта стоимости.

  • Последствие: модель становится непрактичной для массового применения.

  • Альтернатива: оптимизация баланса "точность / ресурсы" — подход, реализованный в GPT-5 Pro.

А что если появится GPT-5 Ultra?

По мнению аналитиков, следующий шаг OpenAI — объединить эффективность GPT-5 Pro с вычислительной мощностью o3-preview. Это может привести к появлению модели, способной не только решать задачи ARC-AGI, но и самостоятельно объяснять свои решения — ещё один шаг к осмысленным рассуждениям.

Плюсы и минусы GPT-5 Pro

Плюсы Минусы
Лидерство на ARC-AGI Semi-Private Пока неизвестно поведение на полном ARC-AGI-2
Сбалансированная вычислительная нагрузка Некоторые задачи требуют "глубокого режима"
Улучшенная интерпретируемость ответов Не раскрываются архитектурные детали
Оптимизированная память и токенизация Доступ ограничен исследовательским партнёрам
Поддержка мультимодальности Не реализованы автономные цепочки действий

FAQ

Что делает ARC-AGI особенным?
Он оценивает не знание фактов, а способность к рассуждению и переносу опыта между разными типами задач.

Почему o3-preview не в рейтинге?
Из-за слишком высокой стоимости вычислений — по правилам, такие модели не допускаются в публичные таблицы.

Какой уровень интеллекта у GPT-5 Pro?
По оценкам исследователей, она достигает уровня "когнитивной гибкости" выше всех существующих моделей, приближаясь к человеческому паттерну рассуждений.

Когда модель станет общедоступной?
Официальных сроков нет, но OpenAI уже тестирует GPT-5 Pro в корпоративных продуктах и API-средах.

3 интересных факта

• ARC-AGI создан французским инженером Франсуа Шолле — автором библиотеки Keras.
• GPT-5 Pro впервые показала устойчивость к "ловушкам" в тестах, где предыдущие модели ошибались в 70 % случаев.
• Исследователи называют этот результат "моментом зрелости" для языковых систем: теперь они действительно начинают понимать, а не просто предсказывать.

