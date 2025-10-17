Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

GPT-6 мелькнула за углом: инсайдер намекает, что она уже почти здесь

CNBC: инвестор Брэд Герстнер сообщил о возможном выходе GPT-6 до конца 2025 года

Американский телеканал CNBC сообщил, что основатель инвестиционного фонда Altimeter Capital Брэд Герстнер якобы получил от "руководства OpenAI" информацию о скором выходе GPT-6 - по его словам, новая версия модели может появиться до конца этого года.

Новость вызвала бурную реакцию: одни восприняли её как инсайдерское подтверждение, другие — как слух, не имеющий официального статуса. Разберёмся, насколько достоверна эта информация и есть ли основания считать, что релиз действительно близок.

Кто такой Брэд Герстнер и почему его слова важны

Брэд Герстнер — фигура заметная в технологической и венчурной среде. Его фонд Altimeter Capital инвестировал в крупнейшие компании Кремниевой долины, включая Meta, Snowflake и, по данным открытых источников, в OpenAI через частные инвестиционные раунды. Хотя Altimeter не входит в число ключевых акционеров компании, Герстнер действительно имеет прямой доступ к её топ-менеджменту.

Кроме того, Герстнер — соведущий подкаста BG2Pod, популярного среди американских технологических инвесторов. Его эфиры нередко становятся площадкой для обсуждения свежих инсайдов о развитии ИИ и стартапов. Поэтому подобное заявление не случайно привлекло внимание отрасли.

"Информация получена от руководства OpenAI", — утверждает Герстнер в своём комментарии CNBC.

Однако стоит понимать: это неофициальные данные, не подтверждённые компанией.

Что говорили в OpenAI ранее

Сразу после выхода GPT-5 генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что работы над GPT-6 уже ведутся, и основной акцент делается на персонализации - то есть у модели появится способность адаптироваться под конкретного пользователя.

"Мы хотим, чтобы модель понимала человека, с которым общается, и помогала ему лучше, чем любая предыдущая версия", — отметил Альтман на одном из мероприятий.

Кроме того, в неформальных разговорах с журналистами глава OpenAI признавал, что компания стремится ускорить выпуск "номерных” релизов, чтобы не отставать от стремительно растущего рынка.

Реальные сроки и темпы разработки

Если взглянуть на временные промежутки между релизами, то предположение Герстнера выглядит вполне правдоподобным. Между GPT-4o и GPT-5 прошло около 14 месяцев, однако в этот период OpenAI выпустила промежуточные модели — o1, GPT-4.5, o3 и o4-mini. При этом GPT-5 появилась всего через 3,5 месяца после o3, что говорит о высокой скорости итераций внутри компании.

В OpenAI давно внедрён непрерывный цикл обучения, при котором данные и обратная связь пользователей используются для постоянного улучшения моделей. Это даёт компании возможность ускорять тестирование и внедрение новых архитектур.

Что может принести GPT-6

Хотя официальных характеристик модели нет, на основе утечек и патентов можно выделить несколько вероятных направлений:

Глубокая персонализация - модель будет учитывать контекст пользователя, его стиль речи и интересы.
Расширенная мультимодальность - улучшенная работа с видео, аудио и 3D-объектами.
Автономность - способность к выполнению последовательных задач без постоянных подсказок.
Оптимизация вычислений - повышение производительности при меньших затратах на обучение.

Можно ли доверять слухам

Ранее Герстнер уже делился информацией о готовящихся релизах других технологических компаний, и часть этих прогнозов действительно сбывалась. Однако в случае с OpenAI его слова стоит воспринимать как предположение инсайдера, а не как официальное объявление.

Altimeter Capital — второстепенный инвестор, не имеющий прямого влияния на стратегию OpenAI, но поддерживающий связь с руководством. Поэтому его заявление может отражать реальные настроения внутри компании, но не гарантирует точной даты релиза.

Сравнение релизных циклов OpenAI

Версия модели Дата выхода Ключевые особенности Интервал до следующей
GPT-4 март 2023 Улучшенное понимание контекста 14 мес.
GPT-4o май 2024 Мультимодальность (текст, аудио, изображение) 1 год 2 мес.
GPT-5 сентябрь 2025 Обновлённая архитектура, скорость, адаптивность -
GPT-6 (ожидание) возможно, декабрь 2025 Персонализация, AI-агенты -

Если OpenAI действительно придерживается тенденции ускорения, выход GPT-6 в конце 2025 года выглядит логичным шагом.

Возможные сценарии

  1. Оптимистичный: тестирование уже завершено, и релиз состоится в ноябре-декабре 2025 года.

  2. Реалистичный: компания объявит о GPT-6 в конце года, а полноценный запуск произойдёт весной 2026-го.

  3. Сдержанный: OpenAI может выпустить промежуточную версию (например, o5), чтобы подготовить рынок и инфраструктуру для GPT-6.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать слова инвестора как официальное подтверждение.
Последствие: завышенные ожидания и дезинформация на рынке.
Альтернатива: дождаться официальных анонсов OpenAI, которые, как правило, сопровождаются публикацией технических спецификаций и отчётов о безопасности.

А что если GPT-6 действительно выйдет до конца года?

Это будет самый короткий цикл между номерными релизами в истории OpenAI. Компания сможет закрепить лидерство на фоне конкурентов — Anthropic, Google DeepMind и xAI, которые активно развивают собственные большие языковые модели. При этом выход GPT-6 почти наверняка станет точкой перехода к полностью персонализированным ИИ-агентам, способным автономно решать задачи бизнеса и пользователей.

Плюсы и минусы раннего релиза

Плюсы Минусы
Повышенный интерес к OpenAI Возможные баги и нестабильность
Укрепление позиций на рынке Перегруз серверов и затрат на обучение
Конкурентное преимущество Риски безопасности и этики

FAQ

Можно ли считать заявление CNBC подтверждением?
Нет. CNBC ссылается на слова инвестора, а не на официальное сообщение OpenAI.

Каковы шансы релиза GPT-6 в 2025 году?
С высокой вероятностью OpenAI действительно планирует релиз до конца года, но не факт, что он будет публичным — возможен ограниченный запуск для корпоративных клиентов.

Будет ли GPT-6 платной?
Почти наверняка да. Как и предыдущие версии, она, вероятно, появится в подписке ChatGPT Plus и корпоративных планах API.

Мифы и правда

Миф: "GPT-6 уже готова и тестируется у пользователей".
Правда: OpenAI не подтверждала тестирование новой версии.
Миф: "GPT-6 полностью заменит GPT-5".
Правда: обычно старые версии сохраняются для совместимости и снижения нагрузки.
Миф: "Выход GPT-6 приведёт к отказу от промежуточных моделей".
Правда: OpenAI продолжит выпуск o-серии как площадку для экспериментов.

3 интересных факта

  1. Между GPT-3 и GPT-4 прошло более двух лет — нынешний темп OpenAI втрое быстрее.

  2. GPT-5 стала первой моделью, обученной на гибридной архитектуре с динамическими контекстами.

  3. Герстнер ранее предсказал запуск Gemini 1.5 от Google за два месяца до официального анонса.

Исторический контекст

История OpenAI показывает: каждый "номерной" релиз сопровождается технологическим скачком. GPT-3 принесла массовый интерес к генеративному ИИ, GPT-4 — надёжность и профессиональные возможности, GPT-5 — интеллектуальную адаптацию. Если слухи о GPT-6 подтвердятся, это станет новым этапом — переходом от чат-моделей к умным персональным ассистентам, которые смогут учиться на взаимодействии с каждым пользователем.

