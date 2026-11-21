Спуфинг GPS-сигналов становится системным риском для морского судоходства, создавая финансовые и юридические сложности для судовладельцев и страховщиков. Как отмечает Алекс Филдинг, сооснователь и CEO компании Privateer, недостоверность данных автоматической идентификационной системы (AIS) может привести к необоснованным обвинениям в нарушении санкций и задержкам в банковских операциях.

В качестве примера приводится случай с танкером, чьи банковские транзакции были заморожены на 45 дней: из-за спуфинга его координаты внезапно переместились из Фуджейры на иранский остров Харг. Несмотря на то, что судно фактически не заходило в Иран, зафиксированные данные стали основанием для проверки на предмет соблюдения санкций США.

Статистика указывает на рост масштабов проблемы. В 2025 году помехи в спутниковой навигации затрагивали около 400 судов в месяц. К началу конфликта в Иране в 2026 году это число выросло почти до 1100 судов. Если раньше спуфинг ассоциировался преимущественно с «теневым флотом», то теперь он стал следствием государственных конфликтов: использование средств РЭБ для противодействия дронам и ракетам неизбежно влияет на коммерческий транспорт.

Для рынка страхования военных рисков (war risk insurance) точность позиционирования является критическим фактором. Совместный военный комитет (Joint War Committee) в текущем году трижды пересматривал список зон повышенного риска (Listed Areas). В условиях, когда страховые обязательства и тарифы напрямую зависят от нахождения судна в этих зонах, невозможность верифицировать реальное местоположение судна создает неопределенность и в андеррайтинге, и при урегулировании убытков.

Для минимизации рисков предлагается перейти от слепого доверия данным AIS к системе независимой верификации, включающей четыре этапа:

Анализ поведенческой истории: оценка разрывов в данных AIS, смены идентификаторов и паттернов перевалки грузов (STS) до заключения договора страхования.

оценка разрывов в данных AIS, смены идентификаторов и паттернов перевалки грузов (STS) до заключения договора страхования. Независимый мониторинг: использование коммерческих спутниковых снимков (включая радары SAR, работающие сквозь облачность) и радиочастотного детектирования для обнаружения судов с выключенным AIS.

использование коммерческих спутниковых снимков (включая радары SAR, работающие сквозь облачность) и радиочастотного детектирования для обнаружения судов с выключенным AIS. Четкие триггеры для расследований: запуск проверки при обнаружении физически невозможных треков или резких скачков координат в зонах помех.

запуск проверки при обнаружении физически невозможных треков или резких скачков координат в зонах помех. Разделение ответственности: внедрение на борту защищенных систем позиционирования и навигации (PNT), которые позволяют документировать факт вмешательства в сигнал.

Экономический стимул для таких изменений уже появляется: некоторые взаимные страховые общества начали предлагать скидки по премиям для судовладельцев, установивших сертифицированные приемники позиционирования. Это превращает точность навигации в измеримый фактор ценообразования.

В условиях расширения зон военного риска полагаться исключительно на отчетные координаты становится опасно. Независимая верификация позволяет отделить технические сбои и внешнее воздействие от фактического поведения судна, защищая владельцев от репутационных потерь, а страховщиков — от необоснованных выплат.