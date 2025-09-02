Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 18:41

GPS-сигнал у самолёта главы Еврокомиссии и скандал в СМИ: неожиданный поворот

Данные Flightradar24 опровергли сообщения о проблемах с GPS у самолёта главы Еврокомиссии

Неожиданный поворот в истории о якобы прерванном сигнале GPS во время перелёта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию вызвал споры в СМИ. Однако данные сервиса Flightradar24, который ежедневно фиксирует и анализирует тысячи рейсов по всему миру, рассказывают совершенно другую историю.

Что говорили СМИ

Сообщалось, что на борту самолёта, направлявшегося в Пловдив, возникли помехи навигации. Некоторые издания утверждали даже о задержке в пути почти на час, указывая на возможные проблемы с GPS-оборудованием.

Версия Flightradar24

Специалисты сервиса, напротив, не обнаружили никаких свидетельств перебоев. В их отчёте приводятся точные наблюдения:

  • плановый полёт должен был занять 1 час 48 минут, фактически же он продлился 1 час 57 минут;
  • система транспондера зафиксировала стабильный GPS-сигнал на всём маршруте — от момента взлёта до посадки.

Версия о серьёзных неполадках с GPS не подтверждается техническими данными. Незначительное расхождение по времени объясняется скорее обычными обстоятельствами полёта, нежели сбоями в навигации. История, вызвавшая широкий резонанс, выглядит скорее как преувеличение, чем как реальная угроза.

