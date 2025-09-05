Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Sukhoi Superjet 100-95LR, Gazpromavia, RA-89020. Rear View. 2017-06-02
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Небо над Европой больше не то: самолёты сталкиваются с загадочными сбоями

Литва зафиксировала более тысячи случаев глушения GPS в июне 2025 года

После начала украинского конфликта в 2022 году страны на востоке Европы всё чаще сталкиваются с подавлением и подменой сигналов глобальных навигационных систем. Очаги проблем фиксируются в районе Балтийского и Чёрного морей, а также вблизи ключевых аэропортов и стратегической инфраструктуры.

Инциденты на высшем уровне

Накануне во время посадки в Болгарии самолёт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту лишился GPS-навигации. Это произошло во время её тура по семи странам — от Финляндии до Румынии, находящихся рядом с Россией и Беларусью. Болгарские власти не исключают вмешательства Москвы.

Подобные случаи не единичны. В прошлом году GPS дал сбой вблизи Калининграда, когда в регионе находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

"У России есть базы для создания помех в Калининграде, вдоль границ с Балтийскими странами и, очевидно, также вдоль украинской границы", — отметил профессор электроники и радиотехники Сити-колледжа Сент-Джорджес Лондонского университета Дэвид Стапплз.

Масштаб проблемы

По данным Еврокомиссии, с февраля 2022 года число подобных инцидентов значительно выросло. В письме европейских министров от мая 2025 года говорится, что с августа 2024-го случаи вмешательства резко участились.

  • В июне 2025 года в Литве зафиксировали более тысячи эпизодов GPS-помех — в 22 раза больше, чем годом ранее.
  • В Эстонии власти сообщили, что проблемы затронули 85% рейсов.
  • В январе 2025-го в Польше зарегистрировали 2732 случая глушения и спуфинга.

Как это работает

Существует два основных метода:

  • Глушение — создание радиошума, блокирующего сигнал спутников.
  • Спуфинг — более сложная технология, при которой на приёмник поступают ложные данные о местоположении.

"Подобные действия — часть гибридной войны, элемент радиоэлектронной борьбы, с помощью которых Россия оказывает давление на соседей", — пояснил доцент Университета Ставангера Тегг Уэстбрук.

Безопасность полётов

Несмотря на рост угрозы, эксперты уверяют: авиация к этому готова.

"Резервные системы работают надёжно. Они менее точны, чем GPS, но достаточны для безопасной навигации. Кроме того, Евроконтроль обеспечивает контроль с помощью наземных радаров", — подчеркнул профессор Стапплз.

Тем не менее риск возрастает при неблагоприятной погоде, в темное время суток и в условиях плотного воздушного трафика.

Ответ Европы и НАТО

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о планах развернуть дополнительные спутники на низкой орбите для обнаружения помех.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс разрабатывает меры противодействия вмешательству в гражданские полёты.

А 6 июня тринадцать государств ЕС обратились к Еврокомиссии с предложением ускорить внедрение альтернативных и устойчивых к помехам систем навигации.

