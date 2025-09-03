Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

GPS отказал у самолёта главы Еврокомиссии — Брюссель принимает экстренные меры

ЕС увеличит число спутников на низкой орбите после инцидента с GPS у самолёта фон дер Ляйен

Европейский союз решил увеличить количество спутников на низкой околоземной орбите, чтобы сделать навигационные системы устойчивее к внешним помехам и научиться быстрее фиксировать попытки глушения сигналов. Об этом в понедельник сообщил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс.

Причина резонансного решения

Толчком для такого шага стал недавний инцидент. В воскресенье, во время полёта самолёта председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию, GPS-сигнал был неожиданно заглушен. Власти страны полагают, что к вмешательству может быть причастна Россия.

"Мы вынуждены реагировать на новые вызовы и делать европейские системы связи максимально защищёнными", — заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс.

Что изменится

  • Дополнительные спутники будут размещены на низкой орбите.
  • Система получит улучшенные инструменты для распознавания помех.
  • Увеличится устойчивость навигации в зонах риска.

Политический подтекст

Представитель ЕС уточнил, что расследование болгарских властей продолжается, однако сам факт вмешательства стал сигналом для Брюсселя: безопасность стратегических маршрутов и высокопоставленных лиц должна быть обеспечена безоговорочно.

Таким образом, инициатива Евросоюза направлена не только на техническое совершенствование, но и на укрепление политической стабильности в условиях обостряющегося противостояния.

