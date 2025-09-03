GPS отказал у самолёта главы Еврокомиссии — Брюссель принимает экстренные меры
Европейский союз решил увеличить количество спутников на низкой околоземной орбите, чтобы сделать навигационные системы устойчивее к внешним помехам и научиться быстрее фиксировать попытки глушения сигналов. Об этом в понедельник сообщил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс.
Причина резонансного решения
Толчком для такого шага стал недавний инцидент. В воскресенье, во время полёта самолёта председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию, GPS-сигнал был неожиданно заглушен. Власти страны полагают, что к вмешательству может быть причастна Россия.
"Мы вынуждены реагировать на новые вызовы и делать европейские системы связи максимально защищёнными", — заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс.
Что изменится
- Дополнительные спутники будут размещены на низкой орбите.
- Система получит улучшенные инструменты для распознавания помех.
- Увеличится устойчивость навигации в зонах риска.
Политический подтекст
Представитель ЕС уточнил, что расследование болгарских властей продолжается, однако сам факт вмешательства стал сигналом для Брюсселя: безопасность стратегических маршрутов и высокопоставленных лиц должна быть обеспечена безоговорочно.
Таким образом, инициатива Евросоюза направлена не только на техническое совершенствование, но и на укрепление политической стабильности в условиях обостряющегося противостояния.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru