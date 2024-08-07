Говядина с кабачками и помидорами: мясо и овощи во время тушения пропитываются дивными ароматами

Говядина, тушённая с кабачками и помидорами: вкуснейший обед или ужин

Говядина, тушённая с кабачками и помидорами, — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Сочетание мяса, овощей и специй создаёт неповторимый вкусовой букет.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

говядина — 500 г;

молодые кабачки — 1-2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

помидоры — 600 г;

растительное масло — 3 ст. ложки;

томатная паста — 1 ст. ложка;

мясной бульон или вода — 250 мл;

соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Нарежьте говядину и кабачки кусочками среднего размера, а лук и чеснок — небольшими. Опустите помидоры в кипяток на полминуты-минуту, затем ополосните их холодной водой, удалите кожицу и семена. Измельчите мякоть помидоров ножом. Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё полминуты. Выложите мясо в сковороду и обжаривайте его вместе с луком и чесноком 4-5 минут. Затем добавьте томатную пасту и обжаривайте ещё 1 минуту. Добавьте помидоры и горячий бульон. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 45 минут, пока говядина не станет мягкой. Выложите кабачки в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Тушите всё вместе ещё 15 минут. Подавайте говядину, тушённую с кабачками и помидорами, горячей, украсив свежей зеленью.

Это блюдо отлично сочетается с любым гарниром, например, с картофельным пюре или рисом.

Фото: commons.wikimedia.org/Alpha (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)