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Говядина, тушённая с кабачками и помидорами: вкуснейший обед или ужин
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  • Опубликована сегодня в 5:17

Говядина с кабачками и помидорами: мясо и овощи во время тушения пропитываются дивными ароматами

Говядина, тушённая с кабачками и помидорами: вкуснейший обед или ужин

Говядина, тушённая с кабачками и помидорами, — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Сочетание мяса, овощей и специй создаёт неповторимый вкусовой букет.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • молодые кабачки — 1-2 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • помидоры — 600 г;
  • растительное масло — 3 ст. ложки;
  • томатная паста — 1 ст. ложка;
  • мясной бульон или вода — 250 мл;
  • соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Нарежьте говядину и кабачки кусочками среднего размера, а лук и чеснок — небольшими.
  2. Опустите помидоры в кипяток на полминуты-минуту, затем ополосните их холодной водой, удалите кожицу и семена. Измельчите мякоть помидоров ножом.
  3. Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё полминуты.
  4. Выложите мясо в сковороду и обжаривайте его вместе с луком и чесноком 4-5 минут. Затем добавьте томатную пасту и обжаривайте ещё 1 минуту.
  5. Добавьте помидоры и горячий бульон. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 45 минут, пока говядина не станет мягкой.
  6. Выложите кабачки в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Тушите всё вместе ещё 15 минут.
  7. Подавайте говядину, тушённую с кабачками и помидорами, горячей, украсив свежей зеленью.

Это блюдо отлично сочетается с любым гарниром, например, с картофельным пюре или рисом.

Фото: commons.wikimedia.org/Alpha (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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