Говядина с кабачками и помидорами: мясо и овощи во время тушения пропитываются дивными ароматами

Говядина, тушённая с кабачками и помидорами, — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Сочетание мяса, овощей и специй создаёт неповторимый вкусовой букет.
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- молодые кабачки — 1-2 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- помидоры — 600 г;
- растительное масло — 3 ст. ложки;
- томатная паста — 1 ст. ложка;
- мясной бульон или вода — 250 мл;
- соль и перец — по вкусу.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
- Нарежьте говядину и кабачки кусочками среднего размера, а лук и чеснок — небольшими.
- Опустите помидоры в кипяток на полминуты-минуту, затем ополосните их холодной водой, удалите кожицу и семена. Измельчите мякоть помидоров ножом.
- Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё полминуты.
- Выложите мясо в сковороду и обжаривайте его вместе с луком и чесноком 4-5 минут. Затем добавьте томатную пасту и обжаривайте ещё 1 минуту.
- Добавьте помидоры и горячий бульон. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 45 минут, пока говядина не станет мягкой.
- Выложите кабачки в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Тушите всё вместе ещё 15 минут.
- Подавайте говядину, тушённую с кабачками и помидорами, горячей, украсив свежей зеленью.
Это блюдо отлично сочетается с любым гарниром, например, с картофельным пюре или рисом.
Фото: commons.wikimedia.org/Alpha (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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