Трактористы, кулинары и электромонтеры: кого на Урале теперь называют элитой

вчера в 17:17

Трое детей — и тебе дадут больше: какие бонусы получают многодетные в Тюменской области

В Тюменской области многодетным семьям предоставляют выплаты, бесплатный проезд и земельные участки. Какие льготы и меры поддержки действуют в регионе?

вчера в 16:17

Спрос не даёт отдышаться: аренда в Тюмени бурлит, хотя рынок завален предложениями

В Тюмени квартиры на долгосрочную аренду сдают в среднем за неделю. Почему рынок оживился, а «однушки» подешевели при росте предложений?

вчера в 15:18

Больше денег — больше надежд? Прожиточный минимум в Тюменской области подрос, но не всех это радует

С 1 января 2026 года в Тюменской области прожиточный минимум вырастет на 6,5% — до 18 939 рублей. Кому и как повлияет повышение показателя?

вчера в 14:46

Гонка за рулём: тюменцы рванули за иномарками до повышения цен

В Тюмени вырос спрос на автомобили из Китая и Южной Кореи после переноса новых тарифов утильсбора. Почему тюменцы спешат купить машины именно сейчас?

вчера в 13:36

Квадрат по 90 — и берут не глядя: челябинцы охотятся за самыми дешёвыми квартирами

В Челябинской области жители одинаково интересуются новыми и вторичными квартирами, но ищут бюджетные варианты. Как меняются цены и что выбирают чаще?

вчера в 12:16

Хотел квартиру — а можно дом: аренда за городом стала дешевле, чем жить в центре

В Челябинской области аренда загородных домов подешевела на 25%. Почему владельцы начали снижать цены и какие регионы, наоборот, столкнулись с ростом?

вчера в 11:17

Тысячи вакансий — и почти никто не идёт: что не так с профессией, за которую платят 114 тысяч

В Свердловской области резко вырос спрос на водителей — 9,4 тысячи вакансий и зарплаты до 114 тысяч. Почему профессия снова в топе на Урале?

вчера в 10:16

Громкие сирены и тихая тревога: что значат странные листовки у домов Екатеринбурга

В Екатеринбурге на домах появились инструкции на случай военных конфликтов и ЧС. Что означает сигнал «Внимание всем!» и зачем обновили регламенты оповещения?

