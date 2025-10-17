Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:36

Трактористы, кулинары и электромонтеры: кого на Урале теперь называют элитой

Денис Паслер назначил стипендии по 18 тысяч рублей лучшим студентам техникумов региона

Пятьдесят студентов техникумов и колледжей, показавших высокие результаты в учебе, удостоены стипендии губернатора Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

"Будущие профессионалы — основа технологического суверенитета"

"Будущие железнодорожники, трактористы, кулинары, электромонтеры, слесари и ребята, успешно обучающиеся другим профессиям, получат выплаты в размере 18 тысяч рублей", — написал Паслер в своём telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что талантливая молодёжь — это будущее Среднего Урала, а поддержка профессионального образования остаётся одним из приоритетов региональной политики.

Образование как инвестиция в будущее

По словам Дениса Паслера, модернизация колледжей и техникумов ведётся в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

"Такие инвестиции в качественное образование, в наши подрастающие кадры — основа технологического суверенитета региона", — отметил глава региона.

Стипендии губернатора призваны не только поощрить успехи студентов, но и мотивировать других учащихся развиваться в сфере рабочих и технических профессий, столь востребованных на Урале.

