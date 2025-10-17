Трактористы, кулинары и электромонтеры: кого на Урале теперь называют элитой
Пятьдесят студентов техникумов и колледжей, показавших высокие результаты в учебе, удостоены стипендии губернатора Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
"Будущие профессионалы — основа технологического суверенитета"
"Будущие железнодорожники, трактористы, кулинары, электромонтеры, слесари и ребята, успешно обучающиеся другим профессиям, получат выплаты в размере 18 тысяч рублей", — написал Паслер в своём telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что талантливая молодёжь — это будущее Среднего Урала, а поддержка профессионального образования остаётся одним из приоритетов региональной политики.
Образование как инвестиция в будущее
По словам Дениса Паслера, модернизация колледжей и техникумов ведётся в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
"Такие инвестиции в качественное образование, в наши подрастающие кадры — основа технологического суверенитета региона", — отметил глава региона.
Стипендии губернатора призваны не только поощрить успехи студентов, но и мотивировать других учащихся развиваться в сфере рабочих и технических профессий, столь востребованных на Урале.
