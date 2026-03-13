Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Весы
Весы
© unsplash.com by Graphic Node is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Экономика
Арсений Громов Опубликована сегодня в 16:47

Новые стандарты ГОСТ в России: какие отрасли затронет, вырастут ли цены, последствия, мнение эксперта

Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем

Российские эксперты оценивают последствия масштабного внедрения и обновления государственных стандартов качества продукции в различных отраслях экономики. Новые правила затрагивают широкий спектр товаров: от продовольственных продуктов до промышленных изделий. Член Международного союза экономистов Игорь Диденко обратил внимание на неоднозначность процесса ужесточения регламентов. Доцент Финансового университета при правительстве РФ подчеркнул, что необходимость жесткого контроля зависит от специфики производства. Вопрос актуализировался на фоне недавнего введения ГОСТов на бананы и обновления требований к производству белого хлеба.

Границы государственного регулирования

Процессы стандартизации становятся все более глобальными и затрагивают все больше производственных цепочек. Игорь Диденко отмечает, что такая тенденция четко прослеживается в текущей экономической политике. Постепенное распространение жестких регламентов диктуется потребностями рынка и государственным надзором.

"Мы понимаем и видим процесс, что регулирование становится жестче. Регулирование становится все более обширным. Для отдельных отраслей это правильно"

, — пояснил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Для критически важных секторов, таких как пищевая промышленность или энергетика, такие меры выглядят оправданным решением. Однако эксперт настаивает на более избирательном подходе к внедрению новых норм для прочих сегментов рынка.

Экономический эффект для бизнеса

Любое расширение нормативной базы неминуемо влечет за собой увеличение административной нагрузки на компании. Предприниматели вынуждены тратить больше ресурсов на обеспечение соответствия обновленным требованиям, что сказывается на итоговой стоимости товаров.

"С другой стороны, я понимаю, что любое дополнительное регулирование — это всегда повышение издержек, это всегда повышение бюрократизации, дополнительная работа сотрудников"

, — уточнил Игорь Диденко.

Подобные издержки для малого и среднего бизнеса могут оказаться чувствительными, создавая дополнительные барьеры для развития. Инфляционное давление в ряде случаев провоцируется именно ростом операционных затрат из-за необходимости соблюдения новых регламентов.

Отраслевая специфика стандартов

На сегодняшний день многие из новых ГОСТов носят добровольный характер, что оставляет производителям определенную свободу действий. Знаковые изменения коснулись даже привычных продуктов: с 1 апреля обновлен ГОСТ на белый хлеб, а весной в стране утвержден первый стандарт качества для бананов.

"Ну и в отраслях не таких, как детское питание, какие-то погрешности допускаться могут, текущие ГОСТы это позволяют. Это палка о двух концах"

, — резюмировал экономист.

Дифференцированный подход позволяет поддерживать качество там, где это жизненно необходимо, без лишнего давления на производителей товаров первой необходимости. Баланс между безопасностью потребителя и финансовой устойчивостью бизнеса остается главным вызовом при массовом внедрении ведомственных правил.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрист Оганова раскрыла, за какие переводы на карту россиянам грозит ответственность 26.02.2026 в 22:19
Налоговая накормила алгоритмы: раскрыт вид перевода на карту, за который жестко прилетит

Банки передают налоговой расширенный список индикаторов для алгоритмов, которые определяют законность переводов. Регулярные поступления за товары и услуги особенно интересны контролерам, в отличие от семейных переводов.

Читать полностью » Великобритания внесла в антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физлиц и 50 судов 24.02.2026 в 11:33
Стальной ошейник для экономики: Лондон накрыл рестрикциями сразу 240 организаций за один день

Министерство финансов Великобритании опубликовало масштабный пакет ограничений, затронувший сотни организаций и десятки судов. В списке оказались популярные финансовые сервисы и зарубежные СМИ.

Читать полностью » Сугробы по пояс и неявка на работу: когда снегопад уважительная причина для прогула 26.01.2026 в 18:38

Юрист Александр Ксенофонтов объяснил NewsInfo, когда метель и снежные заносы могут быть уважительной причиной неявки на работу.

Читать полностью » Сеть OBI продолжит работу под названием DOM Лента 12.01.2026 в 16:38
OBI готовит смену вывески: российские гипермаркеты уходят в новый бренд

Сеть гипермаркетов OBI в России объявила о ребрендинге и скоро будет работать под именем DOM Лента. Узнайте, что это значит для покупателей и сети.

Читать полностью » Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов 12.01.2026 в 13:08
Инфляционные ожидания становятся рулём: ключевая ставка в 2026 году зависит от настроений, а не от дат

Эксперт прогнозирует снижение ключевой ставки в 2026 году, но предупреждает: шаги не будут "по расписанию" и зависят от инфляции и рубля.

Читать полностью » Юридические нормы помешали автоматическому снижению ставок — Беляев 12.01.2026 в 13:08
Хорошо звучит, плохо работает: инициатива про снижение ставок по кредитам требует деталей, которых нет

Госдуме обсуждают обязанность банков снижать ставки вслед за ключевой. Экономист Беляев объяснил, почему идея упирается в договоры и детали.

Читать полностью » Росстандарт расширил стандартизацию в сфере искусственного интеллекта - ТАСС 12.01.2026 в 10:47
Еда и детские товары под особым контролем: в 2026 году стандарты станут жёстче

В 2026 году Росстандарт планирует разработать 1150 новых ГОСТов, охватывающих технологии и безопасность потребителей.

Читать полностью » Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE 12.01.2026 в 10:28
Газовая подушка тоньше нормы: ПХГ Европы отстают от пятилетнего среднего почти на 15 пунктов

Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м: запасы снижаются, а заполненность ряда стран заметно отстаёт от прошлых уровней.

Читать полностью »

Новости
Наука
Солнце готовит огненный сюрприз: раздувшийся гигант покажет скрытые недра из-за быстрого вращения
Недвижимость
Стены больше не давят: обычные бытовые мелочи превращают неуютную бетонную коробку в тихую гавань
ЦФО
Дворы Липецка в плену луж: талые воды блокируют подъезды и подходы к школам на ключевых улицах
СЗФО
Мусорный передел в Карелии: Минстрой берет под контроль потоки отходов и старые долги ведомства
Наука
По следам Аполлона: как титановые всплески магмы осветили прошлое Луны и магнитного поля планеты
Питомцы
Прививка питомцу дала неожиданную реакцию: какие симптомы должны насторожить сразу
ЦФО
Серверы молчат — а небо поможет: москвичам рассказали о навигации в центре по Солнцу
Туризм
Бюджетный драйв на колесах: путешествие на Южный Урал обходится в копейки для всей семьи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet