Новые стандарты ГОСТ в России: какие отрасли затронет, вырастут ли цены, последствия, мнение эксперта

Российские эксперты оценивают последствия масштабного внедрения и обновления государственных стандартов качества продукции в различных отраслях экономики. Новые правила затрагивают широкий спектр товаров: от продовольственных продуктов до промышленных изделий. Член Международного союза экономистов Игорь Диденко обратил внимание на неоднозначность процесса ужесточения регламентов. Доцент Финансового университета при правительстве РФ подчеркнул, что необходимость жесткого контроля зависит от специфики производства. Вопрос актуализировался на фоне недавнего введения ГОСТов на бананы и обновления требований к производству белого хлеба.

Границы государственного регулирования

Процессы стандартизации становятся все более глобальными и затрагивают все больше производственных цепочек. Игорь Диденко отмечает, что такая тенденция четко прослеживается в текущей экономической политике. Постепенное распространение жестких регламентов диктуется потребностями рынка и государственным надзором.

"Мы понимаем и видим процесс, что регулирование становится жестче. Регулирование становится все более обширным. Для отдельных отраслей это правильно"

, — пояснил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Для критически важных секторов, таких как пищевая промышленность или энергетика, такие меры выглядят оправданным решением. Однако эксперт настаивает на более избирательном подходе к внедрению новых норм для прочих сегментов рынка.

Экономический эффект для бизнеса

Любое расширение нормативной базы неминуемо влечет за собой увеличение административной нагрузки на компании. Предприниматели вынуждены тратить больше ресурсов на обеспечение соответствия обновленным требованиям, что сказывается на итоговой стоимости товаров.

"С другой стороны, я понимаю, что любое дополнительное регулирование — это всегда повышение издержек, это всегда повышение бюрократизации, дополнительная работа сотрудников"

, — уточнил Игорь Диденко.

Подобные издержки для малого и среднего бизнеса могут оказаться чувствительными, создавая дополнительные барьеры для развития. Инфляционное давление в ряде случаев провоцируется именно ростом операционных затрат из-за необходимости соблюдения новых регламентов.

Отраслевая специфика стандартов

На сегодняшний день многие из новых ГОСТов носят добровольный характер, что оставляет производителям определенную свободу действий. Знаковые изменения коснулись даже привычных продуктов: с 1 апреля обновлен ГОСТ на белый хлеб, а весной в стране утвержден первый стандарт качества для бананов.

"Ну и в отраслях не таких, как детское питание, какие-то погрешности допускаться могут, текущие ГОСТы это позволяют. Это палка о двух концах"

, — резюмировал экономист.

Дифференцированный подход позволяет поддерживать качество там, где это жизненно необходимо, без лишнего давления на производителей товаров первой необходимости. Баланс между безопасностью потребителя и финансовой устойчивостью бизнеса остается главным вызовом при массовом внедрении ведомственных правил.