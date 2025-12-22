Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Телефонный мошенник
Телефонный мошенник
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:44

Мошенникам перекрывают кислород: какой второй пакет мер правкомиссия отправляет в Госдуму

Правкомиссия одобрила второй пакет мер против кибермошенников — Интерфакс

Телефонное и интернет-мошенничество остаётся одной из самых заметных угроз для граждан в цифровой среде, и власти продолжают наращивать инструменты противодействия. Очередной шаг в этом направлении был сделан на уровне правительства. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Решение правкомиссии и сроки внесения

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Решение было принято в понедельник, 22 декабря, на заседании комиссии. Документ планируется внести в Государственную думу в ближайшие дни.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Доступ к аккаунтам и защита несовершеннолетних

Среди ключевых нововведений — изменение порядка восстановления доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги". Предлагается закрепить требование использовать только доверенные способы, включая обращение через МФЦ, приложения или сайты банков, а также биометрические технологии. Такой подход должен сократить вероятность несанкционированного доступа к учетным записям.

Отдельное внимание во втором пакете уделено защите детей и подростков. В частности, предусмотрено введение детских СИМ-карт, которые позволят родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту. Эта мера также направлена на снижение риска вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

По словам Григоренко, предлагаемые изменения ориентированы на практическую профилактику преступлений. Они призваны усложнить действия злоумышленников ещё на ранних этапах, до того как будет нанесён финансовый или персональный ущерб.

Борьба с дропперами и новые каналы уведомлений

Второй пакет мер затрагивает и проблему так называемых дропперов — лиц, предоставляющих мошенникам доступ к своим банковским счетам. Предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек, до 20. По мнению разработчиков инициативы, это должно затруднить создание сетей для обналичивания средств, полученных преступным путём.

Также планируется ввести маркировку международных звонков. Благодаря этому граждане смогут быстрее распознавать потенциально опасные вызовы с подменой номера и избегать телефонного обмана. Дополнительно закрепляется право человека сообщить о факте кибермошенничества через портал "Госуслуги".

"Все эти меры направлены на то, чтобы сделать цифровую среду безопаснее, защитить личные данные граждан и усложнить реализацию мошеннических схем", — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Контекст предыдущих решений

В марте текущего года был принят первый блок поправок, включавший более 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Тогда изменения также касались взаимодействия банков, операторов связи и государственных систем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму сегодня в 14:48
Мошенничество с угрожающим предлогом: 390 тысяч рублей украдены у пенсионерки в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении 390 тысяч рублей у пожилой женщины.

Читать полностью » В 2025 году в Крыму зафиксировано 457 выбросов китообразных сегодня в 14:25
457 выбросов китообразных в Крыму: реальная картина может быть гораздо мрачнее, чем кажется

В Крыму зафиксированы выбросы морских млекопитающих, однако специалисты предупреждают о скрытых угрозах. Что стоит за текущими статистическими данными?

Читать полностью » Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции сегодня в 13:42
Зарплаты на подъёме: почему строительный сектор Крыма лидирует по уровню доходов

В Крыму за декабрь 2025 года уровень зарплат увеличился на 17,4%. Какие сферы и города стали лидерами по доходам — читайте в материале.

Читать полностью » Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае сегодня в 13:17
Идеальные новогодние подарки: как Краснодар выбирает самые популярные товары декабря 2025 года

В Краснодарском крае за декабрь 2025 года значительно увеличился спрос на высокотехнологичные подарки и товары для творчества. Какие товары в тренде — читайте в материале.

Читать полностью » Аниматоры в Краснодарском крае получают более высокие зарплаты в 2025 году сегодня в 12:54
Деды Морозы и Снегурочки в Краснодаре стали богаче: на 25% больше — что это значит для рынка труда

В Краснодарском крае в ноябре 2025 года зарплаты аниматоров, включая Дедов Морозов и Снегурочек, увеличились на 25%. Что стоит за этим ростом?

Читать полностью » Краснодарский край ожидает высокий спрос на IT-специалистов в 2026 году сегодня в 12:40
Краснодарский край ждет бум IT-специалистов: какие навыки принесут карьерный успех в 2026 году

В Краснодарском крае в 2026 году ожидается рост спроса на IT-специалистов с навыками SQL, Linux и Python, что открывает возможности для высоких заработков.

Читать полностью » В горах Краснодарского края температура опустится до -7°C сегодня в 12:28
Зимний сюрприз: погода в Краснодаре 22 декабря с туманом и возможным похолоданием

22 декабря в Краснодаре и Краснодарском крае ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, преимущественно без осадков. Важно обратить внимание на туман в утренние часы и возможный гололед в горах.

Читать полностью » Краснодарский край лидирует по количеству отказов по товарным кредитам сегодня в 12:20
Ставка на осторожность: в Краснодарском крае рекордно высокие отказы по POS-кредитам

Доля отказов по заявкам на товарные кредиты в Краснодарском крае достигла 90,4%, что стало одной из самых высоких цифр среди регионов России. Причиной этому стали ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой.

Читать полностью »

Новости
Общество
Завышенные требования по зарплате и ошибки в резюме мешают собеседованиям — Булкина
Недвижимость
Правительство не продлило мораторий на штрафы застройщикам по ДДУ — Мишустин
Красота и здоровье
Одышка может быть симптомом опасных состояний — терапевт Ярцева
Туризм
Сроки шенгенских виз в Испанию сократились до 2–2,5 недели — Абасов
Красота и здоровье
Корональная дыра на Солнце вызвала возмущение магнитосферы — ИКИ РАН
Наука
Учёные связали риск болезни Альцгеймера с регионом проживания — IRCCS
Красота и здоровье
Косметолог связала тусклый цвет лица с хроническим стрессом — Анастасия Разбежкина
Культура и шоу-бизнес
Гуф получил пожизненное право исполнять Город дорог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet