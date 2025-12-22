Мошенникам перекрывают кислород: какой второй пакет мер правкомиссия отправляет в Госдуму

Телефонное и интернет-мошенничество остаётся одной из самых заметных угроз для граждан в цифровой среде, и власти продолжают наращивать инструменты противодействия. Очередной шаг в этом направлении был сделан на уровне правительства. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Решение правкомиссии и сроки внесения

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Решение было принято в понедельник, 22 декабря, на заседании комиссии. Документ планируется внести в Государственную думу в ближайшие дни.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей", — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Доступ к аккаунтам и защита несовершеннолетних

Среди ключевых нововведений — изменение порядка восстановления доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги". Предлагается закрепить требование использовать только доверенные способы, включая обращение через МФЦ, приложения или сайты банков, а также биометрические технологии. Такой подход должен сократить вероятность несанкционированного доступа к учетным записям.

Отдельное внимание во втором пакете уделено защите детей и подростков. В частности, предусмотрено введение детских СИМ-карт, которые позволят родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту. Эта мера также направлена на снижение риска вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

По словам Григоренко, предлагаемые изменения ориентированы на практическую профилактику преступлений. Они призваны усложнить действия злоумышленников ещё на ранних этапах, до того как будет нанесён финансовый или персональный ущерб.

Борьба с дропперами и новые каналы уведомлений

Второй пакет мер затрагивает и проблему так называемых дропперов — лиц, предоставляющих мошенникам доступ к своим банковским счетам. Предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек, до 20. По мнению разработчиков инициативы, это должно затруднить создание сетей для обналичивания средств, полученных преступным путём.

Также планируется ввести маркировку международных звонков. Благодаря этому граждане смогут быстрее распознавать потенциально опасные вызовы с подменой номера и избегать телефонного обмана. Дополнительно закрепляется право человека сообщить о факте кибермошенничества через портал "Госуслуги".

"Все эти меры направлены на то, чтобы сделать цифровую среду безопаснее, защитить личные данные граждан и усложнить реализацию мошеннических схем", — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Контекст предыдущих решений

В марте текущего года был принят первый блок поправок, включавший более 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Тогда изменения также касались взаимодействия банков, операторов связи и государственных систем.