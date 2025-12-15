Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодние подарки
Новогодние подарки
© Freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Общество
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:04

Три тысячи рублей, которые решают судьбу: новый год проверит всех на честность

Стоимость подарков для госслужащих ограничена тремя тысячами рублей — Богачева

Подарок чиновнику — не повод для щедрости, а проверка на знание правил. Перед Новым годом тема допустимых презентов для государственных служащих и работников бюджетной сферы вновь становится актуальной. Об этом рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева в беседе с изданием "Pravda.Ru".

Закон и границы вежливости

Для государственных служащих действуют строгие ограничения: стоимость подарка не должна превышать трёх тысяч рублей. Эта норма закреплена в антикоррупционных актах и остаётся неизменной уже несколько лет. По словам Екатерины Богачевой, в указанную сумму вполне вписываются уместные и традиционные варианты — красиво оформленные книги, фарфоровые фигурки или наборы сладостей ручной работы.

"Сумма подарка для госслужащих ограничена тремя тысячами рублей, и превышать её нельзя. В рамках этой стоимости можно выбрать, например, книгу или новогоднюю композицию из фарфора. Такие подарки будут уместны и не вызовут вопросов у контролирующих органов", — пояснила Богачева.

Эксперт подчёркивает, что внимание и уважение можно выразить без излишней роскоши. Главное — помнить, что чрезмерная щедрость может быть расценена как попытка оказать влияние или создать конфликт интересов.

Что дарить нельзя

Особую осторожность следует проявлять при выборе сертификатов и алкогольной продукции. По словам Богачевой, подарочные карты фактически приравниваются к денежным средствам, а потому недопустимы для госслужащих. Алкоголь также считается неуместным: в ряде учреждений его наличие на территории прямо запрещено внутренними правилами.

"Сертификаты — не лучший вариант, поскольку фактически являются эквивалентом денег и противоречат принципам служебной этики. Алкоголь тоже стоит исключить. Оптимально выбирать нейтральные подарки, которые выражают внимание и уважение", — отметила эксперт.

Эти ограничения касаются не только государственных органов, но и бюджетных организаций — школ, больниц, библиотек. Преподаватели, врачи и другие представители социальной сферы пользуются особым доверием общества, поэтому и проявление благодарности в их адрес требует особой деликатности.

Этикет благодарности

Этическая составляющая подарка не менее важна, чем его материальная. В деловой культуре внимание ценится больше, чем стоимость. Эксперт советует ориентироваться на универсальные, нейтральные предметы, которые подойдут любому — независимо от должности или статуса. Это может быть настольная книга, предмет декоративного искусства или символический сувенир.

Сдержанность и уважение — главные критерии выбора. Такой подход позволяет сохранить корректность отношений, подчеркнуть признательность и при этом не нарушить ни закона, ни профессиональных норм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каждое заявление помогает вычислить телефонных аферистов — эксперт Гончаров сегодня в 16:14
Телефон звонил не зря: как молчание граждан помогает преступным сетям расти

Даже если мошенникам не удалось обмануть, заявление в полицию остаётся обязательным шагом — иначе их схемы так и останутся безнаказанными.

Читать полностью » Шум стал основной причиной споров между соседями в России — опрос Росгосстраха и сегодня в 11:20
Россияне признались, как на самом деле живут с соседями — результаты опроса поразили

Большинство россиян живут с соседями без ссор, но поводы для конфликтов все же есть. Опрос показал, что чаще всего становится причиной напряжения.

Читать полностью » Выбор подарка отражает роль человека в отношениях — психотерапевт Крашкина сегодня в 9:47
Через подарок легко выдать свои чувства: большинство делает это неосознанно

Выбор новогоднего подарка может рассказать о человеке больше, чем кажется. Психотерапевт объяснила, какие роли мы играем, сами того не замечая.

Читать полностью » Финансовая устойчивость на пенсии требует личных накоплений — сотрудник ЦБ Кузнецова сегодня в 9:36
Ожидания и реальность не совпали: почему пенсионных баллов мало для спокойствия

Страховая пенсия дает лишь минимальную опору в старости. Почему эксперты советуют рассчитывать прежде всего на собственные накопления.

Читать полностью » Суд переносит разбирательство по больнице на Камчатке — ТАСС сегодня в 8:04
Долгострой без спешки: разбирательство по краевой больнице перенесли на следующий год

Судебное разбирательство вокруг строительства Камчатской краевой больницы вновь отложено. Иск к подрядчику на десятки миллионов пока остаётся без решения.

Читать полностью » Молодые россияне чаще отказываются от вредных привычек — ТАСС сегодня в 8:04
Деньги больше не главное: молодёжь встречает новый год с неожиданными целями

Исследование показало, какие цели россияне ставят на 2026 год: от работы над собой и ментальным здоровьем до крупных покупок и финансовых планов.

Читать полностью » Бастрыкин берёт на контроль отравление детей в бассейне Нерюнгри — СК РФ сегодня в 4:26
13 подростков и один бассейн: обычное занятие привлекло внимание Следственного комитета

Массовое отравление подростков в бассейне спортивной школы в Нерюнгри привлекло внимание главы СК РФ и вышло на федеральный контроль.

Читать полностью » ЛДПР вносит законопроект о выплатах военным журналистам — Слуцкий сегодня в 3:40
Военкоры работают как бойцы, но защищены хуже: ЛДПР выносит вопрос на федеральный уровень

ЛДПР предлагает ввести государственные выплаты журналистам, работающим в зоне СВО, и семьям погибших корреспондентов. Законопроект уже направлен в Госдуму.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Котята рождаются с закрытыми глазами из-за незрелости зрения — Le Mag du Chat
Туризм
Зимой Крым становится направлением для новогодних каникул — гиды
Красота и здоровье
Температура без простуды связана со стрессом и усталостью — терапевт Чернышова
Общество
Генпрокурор Флориды Утмейер подал иск против Roblox — Fox News
Дом
Телевизоры в режиме ожидания увеличивают счета за свет — эксперты по быту
Наука
Инстинкт самосохранения формирует мозг человека — психотерапевт Файнзильберг
Красота и здоровье
Недосып снижает способность мозга к восстановлению — врач-невролог Петр Соков
Общество
Wildberries назвала разговор о запуске такси в России преждевременным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet