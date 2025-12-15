Три тысячи рублей, которые решают судьбу: новый год проверит всех на честность

Подарок чиновнику — не повод для щедрости, а проверка на знание правил. Перед Новым годом тема допустимых презентов для государственных служащих и работников бюджетной сферы вновь становится актуальной. Об этом рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева в беседе с изданием "Pravda.Ru".

Закон и границы вежливости

Для государственных служащих действуют строгие ограничения: стоимость подарка не должна превышать трёх тысяч рублей. Эта норма закреплена в антикоррупционных актах и остаётся неизменной уже несколько лет. По словам Екатерины Богачевой, в указанную сумму вполне вписываются уместные и традиционные варианты — красиво оформленные книги, фарфоровые фигурки или наборы сладостей ручной работы.

"Сумма подарка для госслужащих ограничена тремя тысячами рублей, и превышать её нельзя. В рамках этой стоимости можно выбрать, например, книгу или новогоднюю композицию из фарфора. Такие подарки будут уместны и не вызовут вопросов у контролирующих органов", — пояснила Богачева.

Эксперт подчёркивает, что внимание и уважение можно выразить без излишней роскоши. Главное — помнить, что чрезмерная щедрость может быть расценена как попытка оказать влияние или создать конфликт интересов.

Что дарить нельзя

Особую осторожность следует проявлять при выборе сертификатов и алкогольной продукции. По словам Богачевой, подарочные карты фактически приравниваются к денежным средствам, а потому недопустимы для госслужащих. Алкоголь также считается неуместным: в ряде учреждений его наличие на территории прямо запрещено внутренними правилами.

"Сертификаты — не лучший вариант, поскольку фактически являются эквивалентом денег и противоречат принципам служебной этики. Алкоголь тоже стоит исключить. Оптимально выбирать нейтральные подарки, которые выражают внимание и уважение", — отметила эксперт.

Эти ограничения касаются не только государственных органов, но и бюджетных организаций — школ, больниц, библиотек. Преподаватели, врачи и другие представители социальной сферы пользуются особым доверием общества, поэтому и проявление благодарности в их адрес требует особой деликатности.

Этикет благодарности

Этическая составляющая подарка не менее важна, чем его материальная. В деловой культуре внимание ценится больше, чем стоимость. Эксперт советует ориентироваться на универсальные, нейтральные предметы, которые подойдут любому — независимо от должности или статуса. Это может быть настольная книга, предмет декоративного искусства или символический сувенир.

Сдержанность и уважение — главные критерии выбора. Такой подход позволяет сохранить корректность отношений, подчеркнуть признательность и при этом не нарушить ни закона, ни профессиональных норм.