Профессии, без которых рушится система, получают финансирование: правительство выделяет крупную сумму

Правительство России готовит дополнительное финансирование, которое должно поддержать ключевые направления социальной сферы — от образования до здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС. На заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что речь идёт о выделении свыше 9,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам и социально значимые расходы. В центре решения — оплата труда работников федеральных государственных учреждений, чья деятельность напрямую влияет на качество жизни и устойчивость системы социальных гарантий.

Кому предназначены средства и на что они пойдут

Основной акцент, по словам главы правительства, сделан на финансировании оплаты труда отдельных категорий сотрудников федеральных госучреждений. Это, прежде всего, представители профессий, которые обеспечивают непрерывную работу социальной инфраструктуры. В список входят школьные учителя, преподаватели вузов и техникумов, врачи, а также специалисты культуры и науки.

"Сегодня рассмотрим выделение более 9,5 млрд рублей для финансирования социально значимых расходов. Но речь идет в первую очередь об оплате труда отдельной категории сотрудников федеральных государственных учреждений", — сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что именно эти специалисты участвуют в подготовке кадров, формировании компетенций и поддержании общественного здоровья. Он также отметил значимость научной и культурной сферы, где ведутся исследования, создаются новые решения и продукты. В выступлении прозвучал тезис о том, что такая работа связана с развитием отечественных промышленных предприятий и укреплением технологического суверенитета страны.

Как это связано с общей политикой поддержки бюджетников

Мишустин указал, что правительство ведёт системную работу по поддержке занятых в бюджетной сфере. Эта линия, по его словам, сохраняется не эпизодически, а как часть устойчивой финансовой политики, направленной на обеспечение стабильности доходов работников социальных отраслей. В таких решениях, как правило, сочетаются задачи текущего финансирования и стратегического развития социальной базы.

Отдельно премьер напомнил о мерах, принятых в течение 2025 года. По его данным, регионам было направлено 14 млрд рублей, и эти средства пошли на увеличение зарплат бюджетников.