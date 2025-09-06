Недуг королей возвращается: подагра поражает всё больше людей

Подагра — болезнь с богатой историей: её называли "недугом королей" из-за связи с изобилием мяса и вина на столах знати. Сегодня известно, что это одна из самых распространённых форм воспалительного артрита, и она куда опаснее, чем кажется.

Что такое подагра

Заболевание связано с накоплением в организме мочевой кислоты. При её избытке в суставах начинают откладываться кристаллы уратов, которые запускают воспаление. Самый типичный симптом — внезапная резкая боль в суставе большого пальца стопы, сопровождающаяся покраснением и отёком. Приступы случаются чаще ночью и длятся от нескольких дней до пары недель. Без терапии они повторяются всё чаще и протекают тяжелее.

Подагра чаще поражает мужчин старше 40 лет: они составляют около 90% пациентов. Женщины до менопаузы болеют реже, так как эстрогены помогают поддерживать более низкий уровень мочевой кислоты.

Почему развивается болезнь

Главная причина — стойкая гиперурикемия (повышенное содержание мочевой кислоты в крови). Это конечный продукт распада пуринов, поступающих с пищей (мясо, морепродукты, алкоголь) и образующихся в организме естественным путём. У человека отсутствует фермент уриказа, который у животных превращает мочевую кислоту в легко выводимое вещество, поэтому при избытке она накапливается.

Немалую роль играет наследственность: у разных людей гены, регулирующие транспорт уратов в почках и кишечнике, работают по-разному. Поэтому у одних риск минимален, а у других подагра проявляется быстро.

К факторам риска относят ожирение и метаболический синдром, гипертонию, болезни почек, приём некоторых лекарств (мочегонные, низкие дозы аспирина, циклоспорин), а также особенности микробиоты кишечника.

Что может спровоцировать приступ

Даже при высоком уровне мочевой кислоты симптомы проявляются не всегда. Приступ запускается, когда кристаллы уратов начинают раздражать ткани. Чаще всего триггерами становятся:

• алкоголь, особенно пиво, затрудняющее выведение кислоты почками;

• красное мясо и субпродукты, богатые пуринами;

• отдельные виды рыбы и морепродуктов (анчоусы, сардины, мидии, гребешки, тунец, форель);

• сладкие газированные напитки и соки с фруктозой;

• голодание и жёсткие диеты;

• ожирение и резкий сброс веса;

• некоторые лекарства;

• хронические болезни, операции, травмы и сильный стресс.

Чем опасна подагра

Если болезнь не лечить, в организме образуются тофусы — плотные узелки из кристаллов мочевой кислоты под кожей, иногда достигающие больших размеров. Также подагра может привести к образованию камней в почках. Эти осложнения требуют лечения даже при отсутствии болевых приступов.

Лечение и образ жизни

При первом приступе важно обратиться к врачу: он назначит препараты, снимающие воспаление и снижающие уровень мочевой кислоты. Диета и отказ от алкоголя помогают контролировать болезнь, но сами по себе редко дают выраженный эффект.

"Диета полезна, но она не способна настолько снизить уровень мочевой кислоты, чтобы болезнь полностью ушла. Поэтому лечение обязательно должно включать медикаменты", — подчеркнула врач-ревматолог Рада Мурман.

Некоторые продукты, наоборот, оказывают защитное действие. Например, молочные продукты снижают уровень мочевой кислоты и уменьшают частоту обострений.

Терапия обычно длительная, иногда пожизненная. В отдельных случаях при стабильном улучшении врач может попробовать отменить препараты, но риск рецидива сохраняется.

Главное

Подагра — это хроническая болезнь, связанная с нарушением обмена мочевой кислоты. Она чаще поражает мужчин и сопровождается мучительными приступами боли. Провоцируют её наследственные факторы, питание, алкоголь, лишний вес, некоторые лекарства и сопутствующие болезни. Диета помогает снизить риск обострений, но без медикаментов болезнь не удаётся контролировать. Долгосрочная терапия позволяет жить без приступов и уменьшает риск осложнений.