© Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:24

Гурами дышат воздухом, как супергерои: вот почему они выживают в самом скромном аквариуме

Гурами из Азии и Африки стали популярными декоративными рыбками в европейских аквариумах с XIX века

Гурами — это настоящие звёзды среди аквариумных рыб. Они привлекают не только необычной окраской, но и особой "суперспособностью": умеют дышать атмосферным воздухом. Наблюдать, как рыбка поднимается к поверхности и высовывает нос, — удовольствие для любого аквариумиста.

Чем отличаются гурами

Эти представители семейства макроподовых выделяются длинными нитевидными плавниками на брюшке. Они служат органами осязания, помогая ориентироваться в воде.

Гурами бывают разными по размеру: от миниатюрных 4 см до промысловых гигантов в 80 см. В аквариумах чаще всего содержат декоративные виды среднего размера — около 12 см. Самые популярные — мраморные и жемчужные.

Условия содержания

Объём аквариума

  • Для карликовых гурами достаточно 30 литров.

  • Для популярных видов (мраморный, жемчужный) нужен аквариум не менее 100 литров.

Параметры воды

  • Температура: 23-28 °C.

  • Жёсткость: от 4 dGH.

  • Кислотность: 6-8 pH.

Гурами не любят яркий свет, поэтому густая растительность и рассеянное освещение сделают их более спокойными.

Оборудование

Фильтр и регулярные подмены воды обязательны: рыбы хоть и выносливы, но для здоровья им нужна чистая среда.

Питание

Гурами всеядные. В их рацион можно включать:

  • сухие гранулированные корма;

  • замороженные корма (мотыль, артемия, трубочник);

  • живые лакомства — дафния, коретра.

Преимущество этих рыб в том, что они не привередничают, но разнообразие питания укрепляет иммунитет и улучшает окраску.

Соседи для гурами

По характеру гурами спокойные и даже застенчивые. Важно не подсаживать к ним агрессивных рыб.

  • Хорошие соседи: гуппи, пецилии, сомики, боции, тетры.

  • Нежелательные соседи: барбусы и другие задиры, которые могут повредить плавники.

  • Близкие родственники: лялиусы, макроподы, лабиозы — у них схожие требования и повадки.

Таблица "Сравнение популярных видов гурами"

Вид Размер Окраска Особенности
Мраморный ~12 см Серо-голубой узор "мрамор" Самый распространённый в аквариумах
Жемчужный ~12 см Тело, усыпанное точками Один из самых красивых видов
Карликовый 4-5 см Разноцветная окраска Подходит для маленьких аквариумов
Шоколадный 5-6 см Тёмный с полосами Требует опытного ухода
Вайланта до 10 см Красноватый оттенок Подходит опытным аквариумистам

Советы шаг за шагом

  1. Определите, какой вид гурами вы хотите завести: карликовый или крупный.

  2. Подготовьте аквариум нужного объёма и засадите его растениями.

  3. Установите фильтр и нагреватель, настройте стабильную температуру.

  4. Подберите мирных соседей и избегайте агрессивных видов.

  5. Кормите разнообразно: чередуйте сухие, живые и замороженные корма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подселить гурами к барбусам.

  • Последствие: повреждённые плавники и стресс.

  • Альтернатива: выбирать мирные виды (гуппи, сомики).

  • Ошибка: держать гурами в маленьком аквариуме.

  • Последствие: болезни, вялость, сокращение жизни.

  • Альтернатива: для крупных видов использовать минимум 100 литров.

  • Ошибка: кормить только сухим кормом.

  • Последствие: снижение иммунитета, бледная окраска.

  • Альтернатива: чередовать разные типы корма.

А что если…

А что если аквариум небольшой, а хочется завести гурами? В этом случае можно выбрать карликовых представителей — они комфортно чувствуют себя в 30-литровых аквариумах и не требуют сложного ухода.

Плюсы и минусы содержания гурами

Плюсы Минусы
Красивые и разнообразные окраски Некоторые виды капризные
Спокойный характер Боятся агрессивных соседей
Простые в уходе Нуждаются в растительности
Умеют дышать воздухом Для крупных видов нужен большой аквариум

FAQ

Можно ли содержать гурами в маленьком аквариуме?
Да, если речь идёт о карликовых видах. Крупным нужен простор.

Сколько стоят гурами?
Цена зависит от вида: от 200 рублей за карликовых до 700 рублей за жемчужных.

Сколько живут гурами?
При правильном уходе до 5-7 лет.

Мифы и правда

  • Миф: гурами могут жить без фильтра.
    Правда: хотя они дышат воздухом, для здоровья всё равно нужна чистая вода.

  • Миф: гурами агрессивные и опасные для других рыб.
    Правда: они робкие и скорее сами спрячутся.

  • Миф: кормить можно только сухими хлопьями.
    Правда: рацион должен быть разнообразным.

Сон и психология

Гурами любят спокойствие и укрытия. Они не выносят суеты и яркого света. Если в аквариуме достаточно растений, рыбки чувствуют себя в безопасности, меньше стрессуют и ведут себя активнее.

Три интересных факта

  1. У гурами есть лабиринтовый орган, позволяющий дышать воздухом.

  2. Самцы строят "гнёзда из пены" для будущего потомства.

  3. В Азии крупных гурами разводят как промысловую рыбу.

Исторический контекст

В XIX веке гурами были завезены в Европу и стали модными экзотами. В XX веке селекционеры вывели декоративные окраски — мраморную и жемчужную. Сегодня это одни из самых популярных аквариумных рыбок в мире.

