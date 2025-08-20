Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© Wikimedia Commons by Jlamirande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:21

Польские леса хранили молчание веками: сенсационная находка изменила учебники истории

Польские археологи нашли захоронение воина и готское ожерелье: что известно о находках

Этим летом археологи-любители сделали ряд потрясающих открытий в тихом лесном районе Гродзец недалеко от польского города Калиш. Эти находки, охватывающие период от Римской империи до Средневековья, проливают свет на многовековую историю региона.

Всего за пять недель группа Denar Kalisz в сотрудничестве с Управлением по охране окружающей среды в Калише обнаружила множество артефактов, демонстрирующих богатую историю. Это сотрудничество привело к удивительным результатам.

Раскопки начались в начале июня с обнаружения захоронения римской эпохи, относящегося к пшеворской культуре, что ознаменовало старт сезона. В одной из могил были найдены останки воина, похороненного с наконечником копья и навершием щита, что свидетельствует о воинских традициях того времени.

Монета XI века и керамический сосуд: предвестие клада

Через несколько дней были найдены монета XI века и небольшой керамический сосуд с бороздками, которые указали на дальнейшие открытия. Эти находки стали важными для исследователей.

Запечатанный сосуд был исследован в Университете науки в Калиш. Внутри археологи обнаружили 631 монету и их фрагменты, что подтвердило догадку о том, что найденная ранее монета указывала на тайник, что указывает на значимость находки.

К концу июня был обнаружен второй керамический горшок, также наполненный монетами, что стало еще одним свидетельством богатства истории. Это было впечатляющим открытием.

Но самая громкая история произошла 12 июля, когда член Denar Kalisz Матеуш Лахович обнаружил то, что поначалу показалось ему частью золотого браслета. Он сделал это открытие.

Золотой торк: готское ожерелье V века

Рентгеновский анализ показал, что это нечто гораздо более невероятное — цельный золотой торк, или жёсткое ожерелье, датируемое V веком, что стало главным открытием.

Согнутый и сложенный так, чтобы поместиться в горшке, предмет весил впечатляющие 222 грамма и почти полностью состоял из золота, что подчеркивает его ценность. Это был настоящий клад.

Ожерелье с застёжкой-липучкой и без видимых надписей является необычным и хорошо сохранившимся, что делает его уникальным артефактом.

Специалисты считают, что оно связано с готской культурой, представители которой жили на территории современной Польши в период Великого переселения народов, что позволяет больше узнать об истории.

Подобные торквесы были найдены в Скандинавии, часто с руническими надписями, но этот — первый в своём роде, обнаруженный в Польше. Данное открытие является уникальным.

Готы: германский народ в Польше

Готы, которые были германским народом, уже поселились в низовьях Вислы, например в Тухольском лесу и Крайне, и взаимодействовали со славянскими культурами, участвуя в крупных миграциях населения того периода, что показывает взаимосвязь культур.

Золотое ожерелье будет передано в Региональный музей Калиша для публичного экспонирования, чтобы все желающие могли увидеть эту красоту.

От могилы римского воина до готских сокровищ — летние находки свидетельствуют о том, что история всё ещё тихо ждёт, когда её раскроют. Эти находки рассказывают нам о прошлом.

Интересные факты об археологии:

Археология как наука зародилась в эпоху Возрождения.
Археологи используют различные методы для изучения артефактов, включая стратиграфию, радиоуглеродное датирование и георадар.
Самый древний артефакт, найденный человеком, — каменные орудия возрастом более 3 миллионов лет.

Открытия в Гродце демонстрируют важность археологических исследований и вклад, который вносит сотрудничество между профессионалами и любителями. Открытие золотого ожерелья является выдающимся событием, которое позволит больше узнать об истории Польши.

