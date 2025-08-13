222 грамма истории: золотое ожерелье готов всплыло на поверхность близ Калиша

Недалеко от польского города Калиша была сделана сенсационная археологическая находка. Матеуш Ляхович, кладоискатель из исторической исследовательской группы SPŚH DENAR Kalisz, обнаружил массивное золотое ожерелье, которое может пролить свет на историю германского народа — готов.

Археологическая находка: золото из прошлого

7 августа в лесу, недалеко от Калиша, кладоискатель Матеуш Ляхович обнаружил артефакт, который поначалу был принят за фрагмент браслета. После детального изучения было установлено, что это массивное золотое ожерелье весом в 222 грамма.

Предполагается, что данная находка может быть связана с готами — германским народом, известным своими миграциями по Европе в позднеримский период и эпоху Великого переселения народов. Готы оказали значительное влияние на формирование европейской истории.

Подобные золотые кольцеобразные украшения находили в Скандинавии, часто с руническими надписями. На этом экземпляре, к сожалению, надписи отсутствуют, зато он цел и исключительно хорошо сохранился. Ярко-желтый оттенок металла указывает на то, что ожерелье изготовлено из почти чистого золота, что говорит о его высокой ценности.

Историческое значение: символ власти и богатства

По данным археолога Маржены Пшибылы, золотые кольцеобразные украшения были одним из самых престижных предметов в раннесредневековой скандинавской литературе, особенно в "Старшей Эдде". Эти золотые кольца и браслеты часто символизировали королевскую власть, богатство и щедрость. Они изображались как дары правителей своим воинам — жест, укреплявший социальные и политические связи.

Значимость этих предметов отражена не только в литературных источниках, но и в археологических и художественных свидетельствах, таких как знаменитый камень из Тенгельгорды (Готланд), на котором изображены сцены дарения золотых колец. Эти свидетельства подтверждают значимость золотых украшений в жизни общества тех времен.

Готы мигрировали из Скандинавии на южное побережье Балтики в первые века нашей эры, впоследствии заселив районы нижней Вислы, Тухольские Боры и Крайну. Их присутствие в Польше сыграло значительную роль в формировании региональной истории, особенно через взаимодействие со славянскими культурами и участие в масштабных миграционных процессах, которые изменили облик Европы.

Вклад в историю: торговля и ремесла

Обнаружение золотого ожерелья под Калишем дает ценное представление о торговых путях, ремесленных традициях и культурном обмене между готскими и скандинавскими обществами. Подобные находки расширяют представления о раннесредневековой Европе и позволяют лучше понять исторический контекст тех времен.

Золотое ожерелье, найденное Матеушем Ляховичем, является не только ценным артефактом, но и ключом к пониманию истории готов, их культуры и связей с другими народами. Эта находка станет важным объектом для изучения и позволит расширить знания об истории Европы.

