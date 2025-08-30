Волшебство древности: золотое ожерелье, которое расскажет свою историю

В лесах неподалёку от Калиша, Польша, была найдена удивительная археологическая находка — массивное изогнутое золотое ожерелье, весом 222 грамма. Это открытие, сделанное 7 августа 2025 года Матеушем Ляховичем из историко-исследовательской группы SPŚH "DENAR Kalisz", не оставляет равнодушным.

Уникальный артефакт

Первоначально ожерелье принялось за часть золотого браслета, но эксперты быстро определили его истинную природу. Считается, что данный артефакт может быть связан с готами — германским народом, известным своими миграциями по Европе в позднеримский период и эпоху Великого переселения народов.

Аналогичные золотые кольца были найдены в Скандинавии, где они часто имели рунические надписи. Хотя на этом экземпляре нет надписей, его состояние и ярко-желтый оттенок, указывающий на почти чистое золото, делают его уникальным.

Золотые кольца в культуре

Археолог Мажена Пршибыла в статье для журнала Wiadomości Archeologiczne отмечает, что золотые кольца были важным символом престижа в раннесредневековой скандинавской литературе, особенно в "Старшей Эдде". Эти изделия часто олицетворяли королевскую власть, богатство и щедрость, служа подарками правителей своим воинам и укрепляя социальные связи.

Значимость золота в культуре готической эпохи подтверждается не только литературными источниками, но и археологическими находками, такими как знаменитый камень из Тангельгорды на острове Готланд, который изображает сцены дарения золотых браслетов.

Влияние миграций

Готы, мигрировавшие из Скандинавии на южное побережье Балтики в первые века нашей эры, оставили заметный след в истории региона. Они обосновались в таких местах, как Нижневислинский регион и Тухольские Боры, что способствовало взаимодействию с местными славянскими культурами и участию в более масштабных миграционных процессах.

Находка калишского золотого ожерелья предоставляет ценную информацию о торговых путях, ремеслах и культурном обмене между готическими и скандинавскими обществами. Такие открытия не только расширяют наше представление о раннем средневековье в Европе, но и помогают сохранить материальное наследие древнего прошлого Польши.