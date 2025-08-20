Дженна Ортега диктует стиль: почему фанаты в России начали массово менять гардероб

Неожиданный поворот в модных предпочтениях: после выхода второго сезона "Уэнсдэй" в России заметно возрос интерес к одежде в готическом стиле. Эффект оказался настолько ярким, что буквально через несколько дней после премьеры фанаты начали активно искать новые наряды — от корсетов до кружевных блуз.

Как изменилась мода после выхода "Уэнсдэй"

По данным CDEK.Shopping, только за неделю с 5 по 11 августа число запросов с упоминаниями "готика", Wednesday и beige goth ("бежевая готика") подскочило сразу на 158% по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшей популярностью пользуются платья в молочных и кремовых тонах, их продажи увеличились на 74%.

Среди других трендов:

корсетные топы и кружевные блузы (+62%),

чокеры, подвески и броши в духе Вивьен Вествуд (+59%),

латексные изделия с имитацией змеиных чешуек (+46%),

викторианские платья и драпированные юбки (+68%).

Образы Дженны Ортеги как источник вдохновения

Фанаты не ограничиваются стилем самой Уэнсдэй Аддамс — мода распространяется и на наряды актрисы Дженны Ортеги из промотура. Молочный латекс от Ashi Studio, корсет от Vivienne Westwood и необычное платье Elena Velez, напоминающее "русалку из песка", стали своеобразным ориентиром для поклонников "мягкой готики".

"Даже самые нетипичные для классической готики оттенки — кремовый и бежевый — сегодня воспринимаются как тренд, если они обыграны в духе Wednesday", — отмечают аналитики.

Перспективы тренда

Эксперты прогнозируют, что волна интереса к "мягкой готике" сохранится как минимум до осени. При этом в преддверии Хэллоуина рынок одежды и аксессуаров ждет новый всплеск — уже с упором на тематические детали: винтажные украшения, мрачную бижутерию и наряды для вечеринок.