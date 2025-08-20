Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дженна Ортега
Дженна Ортега
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 23:05

Дженна Ортега диктует стиль: почему фанаты в России начали массово менять гардероб

Интерес к готической одежде в России вырос на 158% после премьеры "Уэнсдэй"

Неожиданный поворот в модных предпочтениях: после выхода второго сезона "Уэнсдэй" в России заметно возрос интерес к одежде в готическом стиле. Эффект оказался настолько ярким, что буквально через несколько дней после премьеры фанаты начали активно искать новые наряды — от корсетов до кружевных блуз.

Как изменилась мода после выхода "Уэнсдэй"

По данным CDEK.Shopping, только за неделю с 5 по 11 августа число запросов с упоминаниями "готика", Wednesday и beige goth ("бежевая готика") подскочило сразу на 158% по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшей популярностью пользуются платья в молочных и кремовых тонах, их продажи увеличились на 74%.

Среди других трендов:

  • корсетные топы и кружевные блузы (+62%),

  • чокеры, подвески и броши в духе Вивьен Вествуд (+59%),

  • латексные изделия с имитацией змеиных чешуек (+46%),

  • викторианские платья и драпированные юбки (+68%).

Образы Дженны Ортеги как источник вдохновения

Фанаты не ограничиваются стилем самой Уэнсдэй Аддамс — мода распространяется и на наряды актрисы Дженны Ортеги из промотура. Молочный латекс от Ashi Studio, корсет от Vivienne Westwood и необычное платье Elena Velez, напоминающее "русалку из песка", стали своеобразным ориентиром для поклонников "мягкой готики".

"Даже самые нетипичные для классической готики оттенки — кремовый и бежевый — сегодня воспринимаются как тренд, если они обыграны в духе Wednesday", — отмечают аналитики.

Перспективы тренда

Эксперты прогнозируют, что волна интереса к "мягкой готике" сохранится как минимум до осени. При этом в преддверии Хэллоуина рынок одежды и аксессуаров ждет новый всплеск — уже с упором на тематические детали: винтажные украшения, мрачную бижутерию и наряды для вечеринок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крис Мартин заявил, что Coldplay не откажется от сегодня в 15:56

"Камера поцелуев" снова в центре скандала: Coldplay сделали неожиданное заявление

Coldplay не откажется от традиционной "камеры для поцелуев" — даже после громкого скандала в Бостоне, когда на экране вскрылся неожиданный роман.

Читать полностью » Сергей Свиридов оценил возможные процедуры омоложения Алены Апиной сегодня в 14:49

Натуральная красота, созданная скальпелем: секреты Алёны Апиной

Алена Апина удивила поклонников внешностью в 60 лет. Эксперт рассказал, какие процедуры могли помочь певице и сколько стоит подобная красота.

Читать полностью » Дензел Вашингтон заявил в интервью Complex News, что культура отмены для него не имеет значения сегодня в 13:19

Голливудский ветеран удивил всех: почему Дензел Вашингтон не боится быть "отменённым"

Дензел Вашингтон в интервью высказался о культуре отмены, назвав её бессмысленной. Актёр рассказал, почему его не волнует мнение публики и соцсети.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в особняк Форт-Лодж в Виндзоре сегодня в 12:14

Новый переезд Уильяма и Кейт: Виндзорский парк готовится к переменам

Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к переезду в новый особняк Форт-Лодж, но их решение неожиданно изменило жизнь соседей по Виндзору.

Читать полностью » Daily Mail: Кэти Перри и Джастин Трюдо общались в июле, переписка снизилась в августе сегодня в 11:10

Тайный роман или дружеский ужин: история Кэти Перри и Трюдо приобретает новые обороты

Ужин Кэти Перри и Джастина Трюдо в Монреале вызвал бурю слухов. Чем обернулась эта встреча для певицы и политика, и почему их чувства быстро остыли?

Читать полностью » Дочь Николь Кидман рассказала, как совмещает модельные показы и съёмки с учёбой в школе сегодня в 10:47

Мода подождёт: как дочь Кидман сочетает подиум и школьные будни

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана, 17-летняя Сандей Роуз, поделилась опытом первых шагов в модельной карьере и рассказала о строгих правилах семьи.

Читать полностью » Шэрон Стоун рассказала о кратком романе с рэпером Nelly сегодня в 9:37

Любовь, которой не суждено было случиться: признание Шэрон Стоун о Nelly

Шэрон Стоун неожиданно рассказала о романе с рэпером Nelly. Почему их отношения закончились после одного свидания — актриса оставила в секрете.

Читать полностью » Ford установил рекорд по числу отзывов: 104 кампании за девять месяцев сегодня в 9:05

Рекорд, который обернулся позором: Ford стал чемпионом по отзывам

Ford проводит 104 отзывные кампании за девять месяцев — это больше, чем у Volkswagen, GM, Mercedes, Honda и Hyundai вместе. Почему компания бьёт рекорды?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют документы: что необходимо показывать водителям
Спорт и фитнес

Врач-эндокринолог объяснила, почему мониторинг сахара полезен и без диабета
Еда

Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления
Туризм

Тревел-блогер: итальянские визовые центры в регионах России работают с разной скоростью
Авто и мото

Автомобили с автоматической коробкой: как избежать ошибок при вождении, по данным автоэкспертов
Красота и здоровье

Врачи предупредили о растущем числе заболеваний, связанных с вейпингом
Питомцы

В Британии мужчина скончался после укуса экзотического паука, купленного в интернете
ЮФО

КФУ: укус паука-осы в Крыму сравним с укусом обычной осы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru