Вашу квартиру уже выставили на продажу: мошенники научились красть недвижимость через "Госуслуги"

Россиян предупредили о мошенничестве с продажей квартир через "Госуслуги". Аферисты используют электронную цифровую подпись для незаконной продажи чужой недвижимости, получая доступ к личным данным, таким как паспорт и СНИЛС, из баз данных, доступных в Интернете.
С начала 2022 года россияне могут проводить сделки с жильем на "Госуслугах" без нотариуса.
Юрист Ирина Нигматуллина советует владельцам недвижимости подать в Росреестр заявление озапрете на действия с их имуществом без личного присутствия. Это можно сделать через портал.
Также рекомендуется не делиться личными данными с незнакомцами, избегать переходов по подозрительным ссылкам и регулярно проверять профиль на "Госуслугах" на предмет необычной активности.
При получении подозрительных писем стоит немедленно сменить пароль, пишет "Газета.Ru".
Фото: unsplash.com/ jarson(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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