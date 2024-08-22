Ольга Васильевна и Дмитрий Никитюк получили звание заслуженных деятелей науки

Владимир Путин, Президент Российской Федерации, наградил Ольгу Васильеву, возглавляющую Российскую академию образования (РАО), званием заслуженного деятеля науки России. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте для публикации законодательных актов.
Согласно опубликованному документу, Ольге Юрьевне Васильевой, руководящей федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия образования" в Москве, было присвоено почетное звание.
Кроме того, аналогичное звание получили Дмитрий Никитюк, возглавляющий Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи, и Алексей Чемерис, главный научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
В этом же указе Владимиру Маринину, директору Научно-исследовательского института вычислительных, информационных и управляющих систем при Южно-Российском государственном политехническом университете имени М. И. Платова, было присвоено звание заслуженного конструктора Российской Федерации.
Wikimedia Commons/ Пресс-служба Правительства РФ. ,http://government.ru/news/24903/ , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
Армения запросила у США сотрудничество в сфере мирного атома
Армения направила в Государственный департамент США запрос о сотрудничестве в сфере мирного атома, сообщает CivilNet, ссылаясь на представителя Госдепа. Страны хотят подписать "Соглашение 123", которое регулирует такие партнерские отношения.
Грузинские власти объяснили повышение мер безопасности покушением на Трампа
Каха Каладзе, занимающий пост генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта" и мэра Тбилиси, прокомментировал повышенные меры безопасности во время недавнего публичного выступления Бидзины Иванишвили, основателя партии.
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.
Эксперт Калошина: осенью в моде будут яркие рисунки и пальто в эффектную клетку
Эксперт Александра Калошина рассказала, что будет модно носить этой осенью.