Ольга Васильевна и Дмитрий Никитюк получили звание заслуженных деятелей науки

Государство отметило вклад Васильевой и Никитюка в развитие науки

Владимир Путин, Президент Российской Федерации, наградил Ольгу Васильеву, возглавляющую Российскую академию образования (РАО), званием заслуженного деятеля науки России. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте для публикации законодательных актов.

Согласно опубликованному документу, Ольге Юрьевне Васильевой, руководящей федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия образования" в Москве, было присвоено почетное звание.

Кроме того, аналогичное звание получили Дмитрий Никитюк, возглавляющий Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи, и Алексей Чемерис, главный научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

В этом же указе Владимиру Маринину, директору Научно-исследовательского института вычислительных, информационных и управляющих систем при Южно-Российском государственном политехническом университете имени М. И. Платова, было присвоено звание заслуженного конструктора Российской Федерации.

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