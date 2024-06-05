Минэкономразвития РФ предлагает упростить процедуру заселения в российские отели. В частности, ведомство предлагает разрешить заселение по водительским удостоверениям. С таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Есть также у нас еще и предложение по административным вопросам. В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам", — сказал чиновник.
На данный момент для заселения в гостиницу потребителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность в соответствии с российским законодательством. Это может быть: паспорт гражданина РФ; временное удостоверение личности, выданное вместо паспорта; свидетельство о рождении — для лиц, не достигших 14-летнего возраста или загранпаспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами страны (для лиц, постоянно проживающих за пределами России).
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