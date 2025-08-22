Сентябрьский рубеж: тысячи отелей рискуют исчезнуть из агрегаторов
Отелям, санаториям, глэмпингам и кемпингам в России остались считаные дни, чтобы пройти процедуру самооценки для включения в Единый реестр объектов классификации, который ведёт Росаккредитация.
Что будет, если не успеть
С 1 сентября такие объекты не смогут размещать рекламу и публиковать информацию в онлайн-агрегаторах.
С 6 сентября вступят в силу штрафы — до 450 тыс. рублей для юрлиц.
При этом обсуждается возможность моратория на денежные санкции, поскольку очевидно, что пройти процедуру успеют не все.
Почему возникли трудности
По данным Росаккредитации, к середине августа самооценку завершили лишь 13,5 тыс. объектов из 26,8 тыс. Причины задержек разные:
- проблемы с документами на землю,
- отсутствие адреса в Федеральной адресной системе (часто касается кемпингов и глэмпингов),
- путаница с собственниками,
- сложности у предпринимателей, у которых несколько объектов разных типов,
- банальная нехватка времени в разгар сезона.
Алена Енова, отельер и сооснователь Международной профессиональной академии туризма, отметила:
"Кто-то просто ещё не успел пройти самооценку, потому что сейчас сезон".
Что ждёт туристов
Осенью путешественники могут заметить, что многие отели и глэмпинги исчезнут из агрегаторов. Но это не значит, что они закроются.
Сергей Петров, сооснователь глэмпинга "Под небом", уверен:
"Если объекты добротные, они не закроются. Владельцы пройдут процедуру и продолжат работать, просто пока без агрегаторов".
Как проходит самооценка
Владелец или представитель объекта должен:
- оценить соответствие требованиям,
- заполнить чек-лист,
- приложить фотофиксацию,
- загрузить данные в цифровую систему Росаккредитации.
