Сентябрьский рубеж: тысячи отелей рискуют исчезнуть из агрегаторов

Отелям, санаториям, глэмпингам и кемпингам в России остались считаные дни, чтобы пройти процедуру самооценки для включения в Единый реестр объектов классификации, который ведёт Росаккредитация.

Что будет, если не успеть

С 1 сентября такие объекты не смогут размещать рекламу и публиковать информацию в онлайн-агрегаторах.

С 6 сентября вступят в силу штрафы — до 450 тыс. рублей для юрлиц.

При этом обсуждается возможность моратория на денежные санкции, поскольку очевидно, что пройти процедуру успеют не все.

Почему возникли трудности

По данным Росаккредитации, к середине августа самооценку завершили лишь 13,5 тыс. объектов из 26,8 тыс. Причины задержек разные:

проблемы с документами на землю,

отсутствие адреса в Федеральной адресной системе (часто касается кемпингов и глэмпингов),

путаница с собственниками,

сложности у предпринимателей, у которых несколько объектов разных типов,

банальная нехватка времени в разгар сезона.

Алена Енова, отельер и сооснователь Международной профессиональной академии туризма, отметила:

"Кто-то просто ещё не успел пройти самооценку, потому что сейчас сезон".

Что ждёт туристов

Осенью путешественники могут заметить, что многие отели и глэмпинги исчезнут из агрегаторов. Но это не значит, что они закроются.

Сергей Петров, сооснователь глэмпинга "Под небом", уверен:

"Если объекты добротные, они не закроются. Владельцы пройдут процедуру и продолжат работать, просто пока без агрегаторов".

Как проходит самооценка

Владелец или представитель объекта должен: