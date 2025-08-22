Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
глэмпинг
глэмпинг
© mk-sakhalin by пресс-служба правительства Сахалинской области is licensed under Free More info
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:28

Сентябрьский рубеж: тысячи отелей рискуют исчезнуть из агрегаторов

Отельеры пожаловались на нехватку времени для самооценки из-за туристического сезона

Отелям, санаториям, глэмпингам и кемпингам в России остались считаные дни, чтобы пройти процедуру самооценки для включения в Единый реестр объектов классификации, который ведёт Росаккредитация.

Что будет, если не успеть
С 1 сентября такие объекты не смогут размещать рекламу и публиковать информацию в онлайн-агрегаторах.
С 6 сентября вступят в силу штрафы — до 450 тыс. рублей для юрлиц.
При этом обсуждается возможность моратория на денежные санкции, поскольку очевидно, что пройти процедуру успеют не все.

Почему возникли трудности
По данным Росаккредитации, к середине августа самооценку завершили лишь 13,5 тыс. объектов из 26,8 тыс. Причины задержек разные:

  • проблемы с документами на землю,
  • отсутствие адреса в Федеральной адресной системе (часто касается кемпингов и глэмпингов),
  • путаница с собственниками,
  • сложности у предпринимателей, у которых несколько объектов разных типов,
  • банальная нехватка времени в разгар сезона.

Алена Енова, отельер и сооснователь Международной профессиональной академии туризма, отметила:

"Кто-то просто ещё не успел пройти самооценку, потому что сейчас сезон".

Что ждёт туристов
Осенью путешественники могут заметить, что многие отели и глэмпинги исчезнут из агрегаторов. Но это не значит, что они закроются.

Сергей Петров, сооснователь глэмпинга "Под небом", уверен:

"Если объекты добротные, они не закроются. Владельцы пройдут процедуру и продолжат работать, просто пока без агрегаторов".

Как проходит самооценка
Владелец или представитель объекта должен:

  • оценить соответствие требованиям,
  • заполнить чек-лист,
  • приложить фотофиксацию,
  • загрузить данные в цифровую систему Росаккредитации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блогер сравнил Выборг с Нюрнбергом, Ригой и Прагой сегодня в 15:22

Где найти дух Европы недалеко от Питера: удивительное путешествие в Выборг

Откройте для себя атмосферу Европы без необходимости выезда — всего за 40 минут на электричке вы найдете в Выборге старинные дома, замок и крендели.

Читать полностью » С 2025 года заполнять электронные анкеты станет обязательным для въезда в Латвию сегодня в 14:19

Новые правила въезда в Латвию: как это изменит ваши планы на поездку

С 1 сентября 2025 года Латвия вводит обязательные электронные анкеты для иностранцев. Узнайте, как это повлияет на ваши маршруты и планы на поездку!

Читать полностью » Гости Красной Поляны могут зарегистрироваться на рейс и сдать багаж до поездки в аэропорт сегодня в 13:31

Регистрация на рейс в лобби отеля: новая концепция на курорте Красная Поляна

Курорт Красная Поляна внедрил уникальную услугу, позволяющую гостям проходить регистрацию и сдавать багаж прямо в отеле, избавляя их от очередей и лишних хлопот.

Читать полностью » Почему рынки помогают лучше понять культуру страны чем музеи сегодня в 12:54

Где можно узнать о стране больше: музей или шумный рынок

Музеи показывают прошлое, рынки — настоящее. Именно здесь можно увидеть, чем живёт страна: от еды и торговли до общения и традиций.

Читать полностью » Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным сегодня в 11:53

Магия восточного рынка: запахи, шум и ритуалы

Восточный рынок — это не просто торговля, а целый мир запахов, звуков и эмоций. Здесь каждая покупка превращается в маленькое приключение.

Читать полностью » Атмосфера рынков: Ближний Восток против Юго-Восточной Азии сегодня в 10:51

Восток и Азия: почему рынки кажутся похожими, но это иллюзия

Рынки Востока и Азии похожи лишь на первый взгляд. На одних торг — это спектакль, на других — часть жизни. Атмосфера и культура торговли сильно отличаются.

Читать полностью » Искусство торга: проверенные приёмы на восточных рынках сегодня в 9:49

Восточные рынки: приём, который заставил продавца снизить цену вдвое

Восточный рынок — это театр торга, где продавец ждёт от вас игры. Зная несколько приёмов, можно купить дешевле и при этом вызвать уважение.

Читать полностью » Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать сегодня в 8:47

Страны, где без торга вы переплатите вдвое, и где лучше не начинать

В одних странах умение торговаться вызывает уважение, в других — раздражение. Понимание культурных норм поможет избежать ошибок и лишних конфликтов.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

На Красной площади стартовал международный фестиваль "Спасская башня"
Культура и шоу-бизнес

Netflix выпустит мини-сериал о президенте США Джеймсе Гарфилде 6 ноября
Авто и мото

Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов
Авто и мото

Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации
Красота и здоровье

Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога
Еда

Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза
Еда

Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму
Еда

Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru