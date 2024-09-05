Гостиная — это сердце вашего дома, место, где вы проводите время с семьей и друзьями. Правильное оформление этой комнаты может создать атмосферу уюта и стиля.
1. Определите функцию комнаты
Подумайте, как вы планируете использовать гостиную: для отдыха, встреч с друзьями или работы. Это поможет вам определиться с расстановкой мебели и декором.
2. Выберите цветовую палитру
Цвета должны гармонировать друг с другом и создавать нужное настроение. Нежные пастельные тона подойдут для уюта, а яркие акценты добавят динамики.
3. Расстановка мебели
Подумайте о том, как расположить мебель так, чтобы создать комфортное пространство для общения. Удобные диваны и кресла должны быть ориентированы друг на друга.
4. Добавьте текстиль
Декоративные подушки, пледы и ковры помогут сделать комнату более уютной. Не бойтесь смешивать текстуры и узоры!
5. Играйте с освещением
Разнообразные источники света — от потолочных люстр до настольных ламп — создадут атмосферу уюта и комфорта.
Фото: unsplash.com/ patrick_schneider( Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Минфин США запретил предоставление контента трем телеканалам из РФ
Министерство финансов Соединенных Штатов ввело ограничение на предоставление телекоммуникационных данных без разрешения "Первому каналу", "России-1" и НТВ. Кроме этого американские власти ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, сообщается в официальном заявлении властей США.
Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что план украинского командования по атаке Курской области с целью переброски российских войск с других участков боевых действий потерпел полный крах.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.