Еда и детские товары под особым контролем: в 2026 году стандарты станут жёстче

Разработка ГОСТов в России в 2026 году будет сосредоточена сразу на нескольких технологических и социальных направлениях — от станкостроения до безопасности детских товаров. Об этом сообщает ТАСС: в интервью агентству глава Росстандарта Антон Шалаев перечислил отрасли, где стандартизация останется одним из ключевых инструментов госполитики.

Технологические направления: от станков до беспилотников

Росстандарт намерен продолжить подготовку стандартов для станкостроения, робототехники, беспилотных авиационных систем и высокоскоростных железнодорожных магистралей. Ведомство рассматривает эти сферы как базу для устойчивого развития промышленности и инфраструктуры, где единые требования к продукции и процессам позволяют снижать риски и упрощать внедрение новых решений.

В перечень приоритетов также включены разработки в области искусственного интеллекта и технологий "умного дома". По словам Антона Шалаева, планируется развитие стандартов по этим направлениям наряду с теми, что связаны с транспортом и промышленными производствами.

Социальная повестка: безопасность питания и товаров для детей

Помимо технологического блока, в 2026 году Росстандарт выделяет задачи, связанные с безопасностью потребительской продукции. Речь идёт о стандартах, касающихся продуктов питания, а также товаров и услуг для детей, где требования к качеству и безопасности традиционно относятся к наиболее чувствительным.

"Планируется развитие в сфере ИИ, технологий умного дома, а также всего, что касается обеспечения безопасности продуктов питания, товаров и услуг для детей", — сказал глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС. В агентстве уточняют, что работа по этим направлениям будет продолжена в течение 2026 года.

Программа в увязке с наццелями и объёмы работ

Антон Шалаев отметил, что Росстандарт второй год формирует программу стандартизации, соотнося её с национальными целями развития. Такой подход позволяет распределять ресурсы на те темы, которые рассматриваются как приоритетные на государственном уровне.

Из планируемых к разработке в 2026 году ГОСТов около 700 нацелены на обеспечение технологического лидерства, ещё порядка 450 - на формирование комфортной и безопасной среды. Эти показатели, по оценке ведомства, отражают баланс между промышленными задачами и вопросами качества жизни, где стандарты выступают инструментом регулирования и контроля.