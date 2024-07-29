Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замминистра иностранных дел. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.
Владимир Титов, которому 66 лет, имеет богатый опыт работы в системе МИД России. С 1980 года он занимал различные должности, в том числе советника-посланника в Швеции, посла в Болгарии. В 2013 году он был назначен первым заместителем министра, где курировал административно-кадровые и консульские вопросы, а также отношения с европейскими странами.
Титов награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" и Александром Невского, а также отмечен Почетной грамотой президента России.
В мае 2023 года Путин продлил срок службы Титова на год, вместе с другими высокопоставленными чиновниками МИДа. Однако, в июне 2023 года, президент принял решение об освобождении Титова от должности.
Предельный возраст пребывания на госслужбе в России составляет 65 лет. Однако, для некоторых категорий госслужащих, включая руководителей, этот возраст может быть продлен до 70 лет.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office
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