Пара делится секретами
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:08

От кофе-брейка до психотерапии: зачем мы на самом деле сплетничаем

Исследователи назвали пользу и риски сплетен для социальных связей человека

Сплетни в обществе традиционно воспринимаются как нечто негативное и даже вредное. Однако исследования показывают: у этого явления есть и полезная сторона. Учёные всё чаще рассматривают слухи не только как источник конфликта, но и как важный инструмент социальной коммуникации.

Зачем люди сплетничают

Если убрать моральную окраску, сплетня — это просто обмен информацией о человеке, которого в данный момент нет рядом, с добавлением эмоциональной оценки. Практически во всех культурах сплетни осуждают, но при этом они распространены повсеместно. И в этом есть своя логика: обсуждение чужих поступков помогает регулировать отношения в группе.

Гормоны и социальные связи

Учёные из Университета Павии установили, что во время сплетен повышается уровень окситоцина — гормона доверия и привязанности. Именно он делает разговоры "за спиной" приятными и укрепляющими социальные связи.

Исследователи из Стэнфорда подтвердили: в группе слухи помогают корректировать поведение. Если распространялась информация о чьём-то эгоизме, остальные старались ограничить общение с этим человеком. В результате он становился более уступчивым и охотнее шёл на сотрудничество.

Что происходит в мозге

Эксперименты с использованием фМРТ в Южно-Китайском педагогическом университете показали: реакция мозга зависит от содержания сплетни.

• Позитивные слухи о себе активировали систему вознаграждения и зоны, отвечающие за принятие решений.
• Негативные — включали медиальную префронтальную кору, связанную с моральной оценкой и самоидентификацией.
• Злые слухи о знаменитостях тоже активировали систему вознаграждения, но при этом мозг подключал зоны контроля, сдерживающие открытое проявление радости.

Интересно, что отдельные исследования показали: больше всего удовольствия люди получают, когда сами рассказывают что-то о себе. Ради этого некоторые участники эксперимента даже соглашались потерять деньги.

Обратная сторона

Польза сплетен не отменяет их рисков. Они могут подрывать доверие в коллективе, снижать вовлечённость и создавать атмосферу страха. Эксперимент Гронингенского университета в Нидерландах показал: негативные слухи повышают уровень тревожности — люди начинают опасаться, что в следующий раз объектом обсуждения станут они сами.

Любопытно, что реакция на такие разговоры различается у мужчин и женщин. У женщин негативные сплетни чаще вызывали тревогу, тогда как некоторые мужчины воспринимали их как способ самореализации. Но при этом позитивные слухи о других могли напротив вызывать у мужчин чувство конкуренции.

Как использовать сплетни без вреда

Полностью искоренить обсуждение слухов невозможно — это часть человеческой природы. Но можно управлять процессом. Эксперты отмечают: полезны те сплетни, которые несут практическую ценность и помогают лучше выстраивать взаимодействие в группе. Если же цель — уязвить или унизить, то сплетня превращается в форму агрессии и разрушает доверие.

Главное

Слухи и сплетни — не только источник проблем, но и инструмент укрепления социальных связей. Они могут облегчать групповую работу и приносить удовольствие, однако при неправильном использовании способны повышать тревожность и подрывать атмосферу доверия. Всё зависит от контекста и намерений того, кто делится информацией.

