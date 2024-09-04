По информации журнала Economist, заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига должен был стать новым главой министерства иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы еще в апреле, однако давление со стороны госдепартамента США помешало этому процессу, ссылаясь на источники, включая украинские.
"Источники предполагают, что судьба Кулебы была предрешена в апреле, когда Андрей Сибига, который, по слухам, должен был стать его заменой, был переведен из офиса президента на должность замминистра. Несколько источников… предположили, что давление со стороны госдепартамента США не позволило тогда произвести замену", — говорится в публикации.
Журнал отмечает, что в офисе узурпатора Владимира Зеленского выражали недовольство тем, что Кулеба избегал прямых действий и ответственности.
"Они думают, что ему просто нравилось собирать победы", — заявил журналу неназванный украинский депутат.
Неназванные источники Economist также описывают кадровые перестановки как дальнейшую консолидацию власти вокруг главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Сам журнал считает, что Зеленский планировал провести быстрые кадровые изменения, чтобы привлечь внимание СМИ.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что на этой неделе в кабинете министров Украины могут произойти кадровые перестановки и увольнения.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
В среду депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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