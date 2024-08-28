Инженера Артема Лозового приговорили к 18 годам лишения свободы и 700 тысячам штрафа

Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья огласил приговор, согласно которому Лозовой* признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на один год и шесть месяцев и штраф в размере 700 тысяч рублей.
Пресс-служба суда сообщила, что гособвинение требовало для Лозового* 22 года лишения свободы, из которых четыре года в тюрьме и остальные 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года. Сумма штрафа по запросу обвинения должна была составить 800 тысяч рублей.
Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности дела. В суде не раскрыли подробности обвинений в отношении Лозового*. Согласно картотеке суда, ему вменяют государственную измену, подготовку теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ.
Инженера задержали осенью 2023 года по подозрению в попытке подрыва военкомата в Коминтерновском районе Воронежа. Позже ему также предъявили обвинение в государственной измене в форме шпионажа. До задержания Артем Лозовой был оштрафован на 30 тысяч рублей за репост видео с антивоенной страницы.
* - внесен в перечень террористов и экстремистов
Фото: From Wikimedia Commons/ photo taken by flickr user maveric2003 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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