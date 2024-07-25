Группа депутатов от партии "Новые люди" представила законопроект, устанавливающий минимальную квоту в 5% от общего числа парковочных мест на места для электромобилей. При том каждая парковка должна быть оборудована для подзарядки электротранспорта.

Авторы законопроекта указывают, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ еще в 2022 году издало приказ с аналогичным нормативом. Однако этот документ носил лишь рекомендательный характер и не имел обязательной юридической силы.

Инициаторы законопроекта ссылаются на концепцию развития электрического автомобильного транспорта в России до 2030 года, согласно которой в стране должно появиться не менее 72 тысяч зарядных станций, включая 28 тысяч станций быстрой зарядки. Однако, по данным аналитического агентства "Автостат", на конец июня 2024 года их количество составляло менее 7,4 тысяч, что почти в десять раз меньше запланированного. Депутаты полагают, что принятие предложенного законопроекта поможет решить эту проблему.

Исследования агентства недвижимости "Метриум" показывают, что в Москве инфраструктура для электромобилей присутствует лишь в 10-15% жилых комплексов, преимущественно в объектах бизнес-класса, премиум-сегмента и элитного жилья. По информации компании ASTERUS, стоимость парковочных мест для электромобилей в новостройках в среднем на 20% выше обычных машино-мест из-за наличия дополнительного зарядного оборудования.

Фото: From Wikimedia Commons/ Håkan Dahlström (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)