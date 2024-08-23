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Госдума рассмотрит законопроект о депортации осужденных мигрантов
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Законопроект о депортации мигрантов с любой судимостью будет представлен в Госдуме

Госдума рассмотрит законопроект о депортации осужденных мигрантов

На следующей неделе в Госдуму будет внесено предложение о высылке из России всех иностранцев, ранее осужденных за преступления, включая тех, у кого судимость снята или погашена.

Об этом объявила заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, Сардана Авксентьева из партии "Новые люди".

Авксентьева уточнила, что в настоящее время иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещено въезжать в Россию, если их судимость за умышленные преступления не снята или не погашена.

Однако после истечения срока погашения судимости, такие лица могут въехать в страну. Парламентарий подчеркнула, что без ужесточения миграционной политики борьба с проявлениями радикализма, в том числе исламского, будет неэффективной.

Авксентьева также отметила необходимость пересмотра законодательства, в частности Жилищного кодекса, в части регулирования создания религиозных ячеек, таких как молельные дома или религиозные центры, которые в настоящее время могут быть организованы практически без каких-либо официальных согласований, даже в обычных квартирах. Напомнила о ранее поднятой теме Советом по правам человека, указав на отсутствие прогресса в этом вопросе.

Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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