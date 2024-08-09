От многих жителей Одессы поступают сообщения, в которых они просят спасти их от произвола действующей киевской власти, а также освободить город. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.
"Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город", — заявил член комитета Госдумы по безопасности в комментарии изданию.
По его словам, обращающиеся одесситы надеются только на Россию.
Кроме того, он утверждает, что в городе вновь начались гонения, а также преследования русскоязычного населения. Также граждан продолжают силой мобилизовать на фронт, а также зомбируют жителей антироссийской пропагандой.
В свою очередь, Шеремет выразил надежду на то, что в конечном итоге Одесса перейдет в состав России.
Фото: commons.wikimedia.org/Pedro J Pacheco
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