Депутат Шеремет: поступают сообщения от одесситов с просьбой спасти их от Киева

От многих жителей Одессы поступают сообщения, в которых они просят спасти их от произвола действующей киевской власти, а также освободить город. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.

"Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город", — заявил член комитета Госдумы по безопасности в комментарии изданию.

По его словам, обращающиеся одесситы надеются только на Россию.

Кроме того, он утверждает, что в городе вновь начались гонения, а также преследования русскоязычного населения. Также граждан продолжают силой мобилизовать на фронт, а также зомбируют жителей антироссийской пропагандой.

В свою очередь, Шеремет выразил надежду на то, что в конечном итоге Одесса перейдет в состав России.

Фото: commons.wikimedia.org/Pedro J Pacheco