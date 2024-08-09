Еще один депутат исключил проведение мобилизации из-за Курской области

Депутат Соболев: дополнительной мобилизации в России пока не будет.

В Российской Федерации "пока не будет" дополнительной мобилизации из-за нападения украинской армии на Курскую область и массированной атакой дронов на Липецкую область. Такое заявление сделал член комитета Государственной думы России по обороне Виктор Соболев в комментарии RTVI.

"Дополнительной мобилизации пока не будет, все идет в плановом режиме", — заявил парламентарий.

Стоит отметить, что по этой же теме недавно в интервью радиостанции "Говорит Москва" высказывался депутат Заварзин. Он заявлял, что у Москвы достаточно сил для того, чтобы достичь всех своих целей.

Стоит отметить, что боевые действия в Курской области по-прежнему ведутся. По последним данным Минобороны РФ, армия России смогла предотвратить проникновение украинской армии вглубь российской территории.

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